Зеленский будет иметь право ударить по Москве после ядерного удара Путина, — Макфол

По словам экс-посла США в РФ Майкла Макфола, Путин идет на обострение, но это станет самоубийством для его режима. Несколько пропагандистов и политиков могут поддержать такой ужасающий акт, но их не стоит смешивать с молчащим российским большинством.

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Бывший посол США в России Майкл Макфол высказался о последних событиях в войне в Украине, в частности, о недавней эскалации со стороны российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает The Washington Post.

В своей новой статье дипломат охарактеризовал недавние действия президента РФ как тревожные, но которые, вместе с тем, обрекают его на провал.

По мнению Макфола, новая аннексия украинской территории все усложнила. Он считает, что Путин загнал себя в угол, и в появлении кого-то другого у власти в РФ он видит единственный способ закончить войну.

Если для России война и дальше будет складываться таким образом, как сейчас, в РФ появится больше голосов, призывающих к миру.

Напряженность между российскими военными и спецслужбами будет только расти, если российские солдаты продолжат гибнуть и отступать в Украине, считает Макфол.

Применение ядерного оружия

Макфол говорит об угрозах российского лидера, связанных с ядерным оружием: "Если Путин, не дай Бог, применит ядерное оружие, это, скорее всего, станет последним ударом по его власти в России. Ни один мировой лидер его не поддержит. Демократический мир будет вынужден ответить поставщиками более мощных вооружений Украине: истребители (МиГ-29), дальнобойные ракеты (ATACMS), системы ПВО (Patriot), а также санкции. "Россию признают страной, спонсирующей терроризм", — отметил дипломат.

После ядерного удара ни один украинский лидер не стал бы призывать к капитуляции, а у Зеленского появились бы все основания принести войну на территорию России, включая удары по объектам в Москве и других крупных городах.

По мнению Макфола, мало кто сомневается, что у Украины есть спящие ячейки в Москве, но в то же время большинство россиян против применения ядерного оружия в отношении соседней страны.

"Несколько кричащих телепропагандистов и группка неофашистских политиканов может поддержать такой ужасающий акт, но их не стоит смешивать с молчащим российским большинством. Путин, вероятно, окажется в одиночестве в своей собственной стране, сумасшедший, которого нужно остановить", — отметил Макфол.

По мнению дипломата, лучший способ для Путина удержаться у власти — остановить вторжение сегодня и начать долгие переговоры.

Напомним, что Путин призвал проявлять "добрую волю" по максимуму в решении конфликтов, но не упомянул о войне в Украине. По словам президента РФ, Россия приветствует посреднические усилия ЕС и США.

Ранее Фокус сообщал, что западные системы ПВО "очищают" от технологических компонентов перед поставками в Украину. В США опасаются, что новейшие разработки могут попасть в руки россиян.