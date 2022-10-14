Зеленський матиме право вдарити по Москві після ядерного удару Путіна, — Макфол

За словами експосла США в РФ Майкла Макфола, Путін йде на загострення, але це стане самогубством для його режиму. Декілька пропагандистів і політиків можуть підтримати такий жахливий акт, але їх не варто змішувати з російською більшістю, що мовчить.

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Колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловився про останні події у війні в Україні, зокрема про недавню ескалацію з боку російського президента Володимира Путіна. Про це повідомляє The Washington Post.

У своїй новій статті дипломат охарактеризував нещодавні дії президента РФ як тривожні, але які водночас прирікають його на провал.

На думку Макфола, нова анексія української території все ускладнила. Він вважає, що Путін загнав себе у кут, і в появі когось іншого при владі в РФ він бачить єдиний спосіб закінчити війну.

Якщо для Росії війна і надалі складатиметься таким чином, як зараз, у РФ з'явиться більше голосів, які закликають до миру.

Напруженість між російськими військовими та спецслужбами лише зростатиме, якщо російські солдати продовжать гинути і відступати в Україні, вважає Макфол.

Застосування ядерної зброї

Макфол говорить про погрози російського лідера, пов'язані з ядерною зброєю: "Якщо Путін, не дай Боже, застосує ядерну зброю, це, швидше за все, стане останнім ударом по його владі в Росії. Жоден світовий лідер його не підтримає. Демократичний світ буде змушений відповісти постачальниками потужніших озброєнь Україні: винищувачі (МіГ-29), далекобійні ракети (ATACMS), системи ППО (Patriot), а також санкції "Росію визнають країною, яка спонсорує тероризм", — зазначив дипломат.

Після ядерного удару жоден український лідер не закликав би до капітуляції, а у Зеленського з'явилися б усі підстави принести війну на територію Росії, включаючи удари по об'єктах у Москві та інших великих містах.

На думку Макфола, мало хто сумнівається, що Україна має сплячі осередки в Москві, але водночас більшість росіян проти застосування ядерної зброї щодо сусідньої країни.

"Тільки крикливі телепропагандисти і групка неофашистських політиканів може підтримати такий жахливий акт, але їх не варто змішувати з російською більшістю, що мовчить, Путін, ймовірно, опиниться на самоті у своїй власній країні, божевільний, якого потрібно зупинити", — зазначив Макфол.

На думку дипломата, найкращий спосіб для Путіна утриматися при владі — зупинити вторгнення сьогодні та розпочати довгі переговори.

Нагадаємо, що Путін закликав виявляти "добру волю" по максимуму у вирішенні конфліктів, але не згадав про війну в Україні. За словами президента РФ, Росія вітає посередницькі зусилля ЄС та США.

Раніше Фокус повідомляв, що західні системи ППО "очищають" від технологічних компонентів перед постачанням в Україну. У США побоюються, що нові розробки можуть потрапити до рук росіян.