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Украина может экстрадировать причастных к войне россиян в Гаагу, — главный прокурор МУС

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Фото: The Guardian | МУС может получить от Украины задержанных во время войны россиян

Киев может легально выдать россиян Гааге даже учитывая тот факт, что Россия не является членом Международного уголовного суда, заверил Карим Хан.

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Киевские власти могут экстрадировать пленных россиян в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, если судебные процессы не смогут состояться в Украине по юридическим причинам. Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан, передает издание France 24 со ссылкой на новостное агентство AFP.

Хан отметил, что Россия отказалась присоединиться к МУС в 2002 году, когда был создан суд, однако с юридической точки зрения это не станет препятствием для деятельности органа.

"Конечно, если бы была необходимость… и была бы причина, по которой эти судебные процессы не могли состояться в Украине, будь то из-за каких-то юридических дополнительных положений… Я уверен, что мы получили бы содействие со стороны Украины (в этом вопросе)" — добавил прокурор.

Агентство отметило, что МУС начал расследование военных преступлений, совершенных в ходе полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, вскоре после его начала, однако суд стремится, чтобы Украина самостоятельно привлекала подозреваемых к ответственности, где и когда это возможно. Хан при этом не уточнил, когда именно МУС собирается предъявить свои первые обвинения, отметив, что подождет, пока наберется достаточное количество доказательств преступлений.

Журналисты добавили, что в Украине сроки за военные преступления уже получили 10 человек, участвовавших в полномасштабном вторжении. Обвинения были предъявлены 186 лицам, в основном — заочно. В суд направлены материалы по 45 лицам.

Напомним, в марте главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан и следственная группа приезжали в Украину, чтобы собрать доказательств военных преступлений страны-агрессора.

Подробнее о ходе гаагского процесса о военных преступлениях РФ в Украине вы можете прочитать в материале Фокуса.