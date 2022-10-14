Україна може екстрадувати росіян причетних до війни до Гааги, — головний прокурор МКС

Київ може легально видати росіян Гаазі навіть з огляду на той факт, що Росія не є членом Міжнародного кримінального суду, запевнив Карім Хан.

Related video

Київська влада може екстрадувати полонених росіян до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, якщо судові процеси не зможуть відбутися в Україні з юридичних причин. Про це заявив головний прокурор МКС Карім Хан, передає видання France 24 з посиланням на агентство AFP.

Хан зазначив, що Росія відмовилася приєднатися до МКС у 2002 році, коли було створено суд, проте з юридичної точки зору це не буде перешкодою для діяльності органу.

"Звичайно, якби була необхідність... і була б причина, через яку ці судові процеси не могли відбутися в Україні, чи то через якісь юридичні додаткові положення... Я впевнений, що ми отримали б сприяння з боку України (у цьому питанні)" — додав прокурор.

Агентство зазначило, що МКС розпочало розслідування військових злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, невдовзі після його початку, проте суд прагне, щоб Україна самостійно притягувала підозрюваних до відповідальності, де і коли це можливо. Хан при цьому не уточнив, коли саме МКС збирається винести свої перші звинувачення, зазначивши, що зачекає, доки набереться достатня кількість доказів злочинів.

Журналісти додали, що в Україні терміни за військові злочини вже отримали 10 осіб, які брали участь у повномасштабному вторгненні. Звинувачення висунули 186 особам, переважно заочно. До суду направили матеріали щодо 45 осіб.

Нагадаємо, у березні головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Карім Хан та слідча група приїжджали до України, щоб зібрати докази військових злочинів країни-агресора.

Докладніше про перебіг гаазького процесу про військові злочини РФ в Україні ви можете прочитати у матеріалі Фокусу.