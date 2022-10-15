"Бизнес имеет право": США и Украина решают вопрос о финансировании спутниковой сети Starlink

Журналисты пишут, что в США идет обсуждение того, как решить вопрос финансирования. Также появилась реакция представителей украинских властей.

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Министерство обороны США подтвердило, что получило запрос от основателя SpaceX и Tesla Илона Маска взять на себя финансирование его спутниковой сети Starlink, которая обеспечивает критически важную связь войск Украины на поле боя. Об этом пишет Associated Press.

Издание пишет, что чиновники, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что этот вопрос обсуждался на встречах, и высокопоставленные руководители взвешивают этот вопрос. Однако пока конкретных решений не было.

Также сообщается, что пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Департамент получил письмо от SpaceX о финансировании Starlink, их продукта спутниковой связи в Украине.

"Мы поддерживаем связь со SpaceX по этому и другим вопросам", — сказала она.

В материале сказано, что во время брифинга в Пентагоне она отказалась сообщить какие-либо подробности.

Кроме того, появилась реакция украинских представителей власти по поводу прекращения финансирования компанией SpaceX Starlink в Украине.

Так, вице-премьер Украины Михаил Федоров у себя в Twitter сообщил, что Илон Маск входит в число крупнейших частных доноров мира, поддерживающих Украину.

"Starlink является важным элементом нашей критической инфраструктуры", — написал он.

Также отреагировал советник Офиса президента Михаил Подоляк. Он у себя в Twitter написал, что Илон Маск помог Украине пережить самые критические моменты войны.

"Бизнес имеет право на собственные стратегии. Будет найдено решение, чтобы #Starlink работал. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до окончания переговоров", — написал Подоляк.

Ранее Фокус писал, что SpaceX Илона Маска не может оплачивать спутниковые сервисы для Украины. Журналисты сообщили, что у них есть документы, в которых говорится, что компания SpaceX не может удовлетворить запрос Залужного о поставке дополнительных терминалов в Украину.

Еще напомним, что Илон Маск ответил на обвинения СМИ в сбое работы Starlink в Украине. Американский бизнесмен раскритиковал статью Financial Times, в которой журналисты рассказывали о жалобах украинских бойцов на сбои в работе спутникового интернета, возникающие при освобождении территории от ВС РФ.