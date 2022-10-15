"Бізнес має право": США та Україна вирішують питання щодо фінансування супутникової мережі Starlink

Журналісти пишуть, що у США йде обговорення того, як вирішити питання фінансування. Також з'явилася реакція представників української влади.

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Міністерство оборони США підтвердило, що отримало запит від засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска взяти на себе фінансування його супутникової мережі Starlink, яка забезпечує критично важливий зв'язок військ України на полі бою. Про це пише Associated Press.

Видання пише, що чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що це питання обговорювалося на зустрічах, і високопосадовці зважують це питання. Однак поки що конкретних рішень не було.

Також повідомляється, що прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Департамент отримав лист від SpaceX про фінансування Starlink, їхнього продукту супутникового зв'язку в Україні.

"Ми підтримуємо зв'язок зі SpaceX з цього та інших питань", — сказала вона.

У матеріалі сказано, що під час брифінгу в Пентагоні вона відмовилася повідомити будь-які подробиці.

Окрім того, з'явилася реакція українських представників влади щодо припинення фінансування компанією SpaceX Starlink в Україні.

Так, віцепрем'єр України Михайло Федоров у себе в Twitter повідомив, що Ілон Маск входить до найбільших приватних донорів світу, які підтримують Україну.

"Starlink є важливим елементом нашої критичної інфраструктури", — написав він.

Також відреагував радник Офісу президента Михайло Подоляк. Він у себе в Twitter написав, що Ілон Маск допоміг Україні пережити критичні моменти війни.

"Бізнес має право на власні стратегії. Буде знайдено рішення, щоб #Starlink працював. Ми очікуємо, що компанія забезпечить стабільне з'єднання до закінчення переговорів", — написав Подоляк.

Раніше Фокус писав, що SpaceX Ілона Маска не може оплачувати супутникові сервіси для України. Журналісти повідомили, що вони мають документи, в яких йдеться, що компанія SpaceX не може задовольнити запит Залужного про постачання додаткових терміналів в Україну.

Ще нагадаємо, що Ілон Маск відповів на звинувачення ЗМІ у збою роботи Starlink в Україні. Американський бізнесмен розкритикував статтю Financial Times, в якій журналісти розповідали про скарги українських бійців на збої в роботі супутникового інтернету, що виникають під час звільнення території від ЗС РФ.