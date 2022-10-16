Ответ за Белгород: Россия атаковала Украину ракетами и иранскими дронами

Практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В соцсетях писали о работе украинской ПВО.

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В воскресенье, 16 октября, ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами и иранскими дронами. О взрывах в ряде регионов сообщили главы областных государственных администраций и общенациональные СМИ.

Около 12:30 на территории всей Украины (кроме оккупированного россиянами Крыма) была объявлена воздушная тревога.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем официальном Телеграм-канале сообщил о пролетах ракет в небе над Николаевской областью и попросил отнестись к угрозе серьезно.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта тоже уведомил жителей области об опасности и попросил всех найти безопасные места и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей.

Об "очень тревожном небе" написал в своем официальном Телеграм-канале и глава Кировоградской области Андрей Райкович.

"Враг запускает ракеты по всей Украине", — написал Андрей Райкович.

Чуть позже мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщил, что на запад страны летят дроны-камикадзе. Один из них уже заметили в Винницкой области.

Кроме того, в Кременчугском районе Полтавской области в небе были замечены воздушные объекты.

А глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба написал о работе ППО в регионе.

В 13:21 об угрозе ракетных обстрелов Иано-Франковской области предупредила глава региона Светлана Онищук.

Отметим, что опасность атак с воздуха в Украине возникла после инцидента в аэропорту Белгорода (РФ). Там на территории местного аєоропорта произошел взрыв и сработала российская ПВО.

Напомним, утром 10 октября Россия выпустила более 80 ракет "Искандер", "Калибр" Х-101, Х-555 и других, более половины были сбиты ПВО. Также уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Под обстрелы попали Киев, Днепр, Львов, Хмельницкий и другие города страны. В частности, пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В результате чего возникли проблемы с подачей электричества, воды и связи.