Следующие несколько недель войны будут очень важными для Украины и вот почему, — CNN

Западные аналитики считают, что война в Украине приближается к новой, более непредсказуемой фазе.

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По мнению аналитиков, война, которая несколько месяцев не показывала преобладание одной из сторон, и казалось, что ситуация превращается в то, что происходила на Донбассе последние 8 лет, набирает обороты с приближением зимы. Эксперты считают, что Украина приближается к новой, важно и критической стадии в войне против России. И эта стадия достаточно непредсказуема, пишет CNN.

По словам Кейра Джайлза из британского аналитического центра Chatham House, война Украины против России перешла на очередную фазу. И эта фаза началась после массированных обстрелов российскими военными территории Украины 10 октября с целью повредить критическую инфраструктуру. Тем не менее украинская армия продолжает наступление и освобождение захваченных населенных пунктов. И это происходит на фоне взрыва на Керченском мосту, который имел значительный негативный эффект на самих жителей России, и дал новый импульс продолжать борьбу украинцам.

Аналитики считают, что наземные бои на по всей линии фронта скорее всего уменьшат свою интенсивность в связи с приближением холодов. Поэтому следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение для Украины. Но в то же время и Россия может попытаться изменить ход войны в свою пользу.

"Еще несколько месяцев назад момент, который можно было бы назвать победой Украины в войне, казался слишком далекой перспективой. Но теперь убедительная победа Украины становится все более правдоподобной и намного раньше", — говорит Джайлз.

По мнению экспертов ракетные удары, которые целую неделю наносили ВС РФ по Украине говорят ог том, что Путин не может смириться с неудачами в наземных боях. В то же время Россия заявила, что поможет с эвакуацией жителей Херсона и области и это связано с тем, что украинская армия успешно идет вперед в этом направлении.

Успешное контрнаступление украинской армии на многих участках фронта привело к изменению хода этой войны. Еще летом и на Западе, и в самой России утверждали, что Украина хотя и может активно оборонятся, но отбить захваченные территории не сможет. Но последние события показали, что это не так.

По словам Самира Пури из Международного института стратегических исследований, Россия сейчас пытается удержать фронт от его полного краха. И это они планируют сделать до того, как придет зима.

"Огромным успехом для российской армии будет удержание фронта в том виде, в котором он есть сейчас, ну примерно в таком виде, до наступления января", — говорит Пури.

Аналитики считают, что даже назначении нового командующего ВС РФ в Украине Сергея Суровикикина пока не принесло свои плоды. Этот генерал вряд-ли сможет вывести на передовую новые подготовленные части до конца этого года. Также в ближайший период украинское контрнаступление может только усилиться.

Эксперты считают, что Украина пытается вернуть обратно намного больше территорий до того, как резко снизится температура воздуха, в влияние роста цен на энергоносители в полной мере будет ощутимо в Европе.

"Есть очень много причин, почему Украине нужно добиться значительных успехов в войне очень быстро, до наступления холодов. Зимний энергетический кризис в Европе и разрушение энергетической инфраструктуры в самой Украине будут испытанием на стойкость как для Украины, так и для ее союзников на Западе", — говорит Джайлз.

По словам Джайлза, если Украина не покажет прогресс на поле боя, то ее поддержка странами Европы может оказаться под угрозой.

Как уже писал Фокус, Иран готов передать России баллистические ракеты для войны с Украиной. В Иране уже начали производство первой партии ракет класса "земля-земля".