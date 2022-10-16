Наступні кілька тижнів війни будуть дуже важливими для України і ось чому — CNN

Західні аналітики вважають, що війна в Україні наближається до нової, більш непередбачуваної фази.

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На думку аналітиків, війна, яка кілька місяців не показувала переважання однієї зі сторін, і здавалося, що ситуація перетворюється на те, що відбувалася на Донбасі останні 8 років, набирає обертів із наближенням зими. Експерти вважають, що Україна наближається до нової, важливої та критичної стадії у війні проти Росії. І ця стадія є досить непередбачуваною, пише CNN.

За словами Кейра Джайлза із британського аналітичного центру Chatham House, війна України проти Росії перейшла на чергову фазу. І ця фаза розпочалася після масованого обстрілу російськими військовими території України 10 жовтня з метою пошкодити критичну інфраструктуру. Проте українська армія продовжує наступ та звільнення захоплених населених пунктів. І це відбувається на тлі вибуху на Керченському мосту, який мав значний негативний ефект на самих росіян, і дав новий імпульс продовжувати боротьбу українцям.

Аналітики вважають, що наземні бої на всій лінії фронту швидше за все зменшать свою інтенсивність у зв'язку з наближенням холодів. Тому наступні кілька тижнів війни матимуть вирішальне значення для України. Але водночас і Росія може спробувати змінити хід війни на свою користь.

"Ще кілька місяців тому момент, який можна було б назвати перемогою України у війні, здавався надто далекою перспективою. Але тепер переконлива перемога України стає дедалі правдоподібнішою і набагато раніше", — каже Джайлз.

На думку експертів ракетні удари, які цілий тиждень завдавали ЗС РФ по Україні, говорять про те, що Путін не може змиритися з невдачами в наземних боях. Водночас Росія заявила, що допоможе з евакуацією жителів Херсона та області, і це пов'язано з тим, що українська армія успішно йде вперед у цьому напрямку.

Успішний контрнаступ української армії на багатьох ділянках фронту призвів до зміни перебігу цієї війни. Ще влітку і на Заході, і в самій Росії стверджували, що Україна хоч і може активно оборонятися, але відбити захоплені території не зможе. Але останні події засвідчили, що це не так.

За словами Саміра Пурі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія зараз намагається утримати фронт від повного краху. І це вони планують зробити до того, як настане зима.

"Величезним успіхом для російської армії буде утримання фронту в тому вигляді, в якому він є зараз, ну приблизно в такому вигляді, до січня", — говорить Пурі.

Аналітики вважають, що навіть призначення нового командувача ЗС РФ в Україні Сергія Суровікіна поки не принесло своїх плодів. Цей генерал навряд зможе вивести на передову нові підготовлені частини до кінця цього року. Також у найближчий період український контрнаступ може лише посилитися.

Експерти вважають, що Україна намагається повернути назад набагато більше територій до того, як різко знизиться температура повітря, вплив зростання цін на енергоносії повною мірою буде відчутним у Європі.

"Є дуже багато причин, чому Україні потрібно досягти значних успіхів у війні дуже швидко, до настання холодів. Зимова енергетична криза в Європі та руйнування енергетичної інфраструктури в самій Україні будуть випробуванням на стійкість як для України, так і для її союзників на Заході", — каже Джайлз.

За словами Джайлза, якщо Україна не покаже прогресу на полі бою, то її підтримка країнами Європи може опинитися під загрозою.

Як уже писав Фокус, Іран готовий передати Росії балістичні ракети для війни з Україною. В Ірані вже розпочали виробництво першої партії ракет класу "земля-земля".