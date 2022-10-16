Российское вооружение до сих пор зависит от поставок западных компонентов, — Bloomberg

Внутренняя проверка российского правительства показала, что ВС РФ не смогли заменить западные детали для собственной оборонной промышленности, что привело к дефициту современного вооружения.

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Многолетние попытки России уменьшить зависимость от импорта компонентов и технологий для собственной оборонной промышленности у Запада потерпели неудач еще до того, как санкции перекрыли доступ к ним. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

По информации журналистов, в 2019 году РФ составила программу сокращения зависимости от западных компонентов до 2025 года. Предполагалось, что импортозамещение коснется разного вида вооружения: от радаров до современных подводных лодок и систем противоракетной обороны. Однако внутренняя проверка плана за 10 месяцев до вторжения Путина в Украину показала, что он не соответствует почти всем параметрам.

Европейские официальные лица, знакомы с аудиторским отчетом российского правительства, рассказали, что государственная программа оборонных закупок может потерпеть неудачу в условиях более жесткого режима санкций.

Таким образом информация о проблемах России с поставками компонентов была передана ряду западных правительств и использовалась при обсуждении торговых санкций, введенных с конца февраля.

Американские и европейские политики отмечают, что из-за нехватки современного оружия Россия вынуждена использовать советское вооружение, которое менее точное и ненадежное.

Кроме того, несмотря на угрозы Владимира Путина продолжать эскалацию, ВС РФ вряд ли выдержат массированные ракетные атаки по территории Украины, которые наблюдались 10-11 октября. Россия уже изо всех сил пытается пополнить запасы живой силы, понесла большие потери в танках и самолетах и ​​сжигает свой ракетный арсенал.

Один европейский чиновник рассказал, что ожидается дальнейшая деградация российской техники и ее вооруженных сил в целом. Некоторые из более современных вооружений России зависят от иностранных компонентов. Это крылатые ракеты, бомбардировщики Ту-22, подводные лодки, система ПВО "Нудоль" и зенитные радары.

С каким вооружением у ВС РФ есть проблемы?

ПВО "Нудоль" — поставлено 1548 задач по замене комплектующих, но пока выполнено только 0,3%, включая поставку запасных частей. Планировалось заменить 30 комплектующих на отечественные аналоги, но эта работа так и не была начата.

Системы дальнего радиолокационного обнаружения 1Л119 Небо-СВУ и 55Ж6УМ Небо-УМ. По состоянию на 2021 год работы по замене иностранных комплектующих отечественными аналогами не начаты, при этом плановые показатели по импорту запчастей выполнены на 20% и 0,7% соответственно.

Система связи и радиоэлектронной разведки ГТ-01 Мурманск-БН. 111 его компонентов были из стран ЕС и НАТО и нуждались в замене, а разработка отечественных аналогов еще не началась.

Невыполнение целевых показателей:

Атомные подводные лодки класса "Ясень" и подводные лодки проекта 971М "Акула".

Бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34, а также несколько типов ракет, включая управляемую зенитную ракету 9М96.

Самолет Ил-96.

Одни из самых современных российских кораблей фрегаты проекта 22350.

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Боевые вертолеты Ка-52К.

Дроны Форпоста.

Проверка также показала, что попытки заменить украинские комплектующие в 2020 году не принесли успехов для России. Кроме того, почти 100 контрактов, заключенных с российскими научно-исследовательскими институтами на разработку отечественных комплектующих после аннексии Крыма, были задержаны.

"Зависимость от западных компонентов не остановит российскую военную машину, но существенно замедлит темпы, с которыми Россия сможет восстановить военную мощь", — считает сотрудник Королевского института объединенных вооружений Сидхарт Каушал.

Напомним, 11 октября спецслужбы Британии сообщили, что у ВС РФ иссякают боеприпасы. Кроме того, затраты в российской армии в человеческом ресурсе и вооружении "ошеломляют".

16 октября в американских СМИ появилась информация, что Иран готов передать России баллистические ракеты для войны с Украиной. По информации журналистов, Москва получит снаряды "Fateh 110" и "Zolfaghar", дальностью 300 и 700 км.