Російське озброєння досі залежить від постачання західних компонентів, — Bloomberg

Внутрішня перевірка російського уряду показала, що ЗС РФ не змогли замінити західні деталі для оборонної промисловості, що призвело до дефіциту сучасного озброєння.

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Багаторічні спроби Росії зменшити залежність від імпорту західних компонентів і технологій для власної оборонної промисловості зазнали невдач ще до того, як санкції перекрили доступ до них. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

За інформацією журналістів, у 2019 році РФ склала програму скорочення залежності від західних компонентів до 2025 року. Передбачалося, що імпортозаміщення торкнеться різного виду озброєння: від радарів до сучасних підводних човнів та систем протиракетної оборони. Проте внутрішня перевірка плану за 10 місяців до вторгнення Путіна в Україну показала, що він не відповідає майже всім параметрам.

Європейські офіційні особи, знайомі з аудиторським звітом російського уряду, розповіли, що державна програма оборонних закупівель може зазнати невдачі в умовах жорсткішого режиму санкцій.

Таким чином, інформація про проблеми Росії з постачанням компонентів була передана ряду західних урядів і використовувалася при обговоренні торгових санкцій, введених з кінця лютого.

Американські та європейські політики зазначають, що через брак сучасної зброї Росія змушена використовувати радянське озброєння, яке є менш точним і ненадійним.

Крім того, попри погрози Володимира Путіна продовжувати ескалацію, ЗС РФ навряд чи витримають масовані ракетні атаки територією України, які спостерігалися 10-11 жовтня. Росія вже щосили намагається поповнити запаси живої сили, зазнала великих втрат у танках, літаках і спалює свій ракетний арсенал.

Один європейський чиновник розповів, що очікується подальша деградація російської техніки та її збройних сил загалом. Деякі з найсучасніших озброєнь Росії залежить від іноземних компонентів. Це крилаті ракети, бомбардувальники Ту-22, підводні човни, система ППО "Нудоль" та зенітні радари.

З яким озброєнням ЗС РФ має проблеми?

ППО "Нудоль" — поставлено 1548 завдань із заміни компонентів, але поки що виконано лише 0,3%, включаючи постачання запасних частин. Планувалося замінити 30 компонентів на вітчизняні аналоги, але цю роботу так і не розпочали.

Системи далекого радіолокаційного виявлення 1Л119 Небо-СВУ та 55Ж6УМ Небо-розум. Станом на 2021 рік роботи із заміни іноземних компонентів вітчизняними аналогами не розпочато, при цьому планові показники з імпорту запчастин виконані на 20% та 0,7% відповідно.

Система зв'язку та радіоелектронної розвідки ГТ-01 Мурманськ-БН. 111 його компонентів були з країн ЄС та НАТО і потребували заміни, а розробка вітчизняних аналогів ще не розпочалася.

Невиконання цільових показників:

Атомні підводні човни класу "Ясень" та підводні човни проєкту 971М "Акула".

Бомбардувальники Ту-22М3 та винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також кілька типів ракет, включаючи керовану зенітну ракету 9М96.

Літак Іл-96.

Одні з найсучасніших російських кораблів — фрегати проєкту 22350.

Зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

Бойові гелікоптери Ка-52К.

Дрони Форпосту.

Перевірка також показала, що спроби замінити українські компоненти 2020 році не принесли успіху для Росії. Крім того, майже 100 контрактів, укладених із російськими науково-дослідними інститутами на розробку вітчизняних деталей після анексії Криму, було затримано.

"Залежність від західних компонентів не зупинить російську військову машину, але суттєво уповільнить темпи, з якими Росія зможе відновити військову міць", — вважає співробітник Королівського інституту об'єднаних озброєнь Сідхарт Каушал.

Нагадаємо, 11 жовтня спецслужби Британії повідомили, що у ЗС РФ вичерпуються боєприпаси. Крім того, витрати в російській армії в людському ресурсі та озброєнні "приголомшують".

16 жовтня в американських ЗМІ з'явилася інформація, що Іран готовий передати Росії балістичні ракети для війни з Україною. За інформацією журналістів, Москва отримає снаряди "Fateh 110" та "Zolfaghar", дальністю 300 та 700 км.