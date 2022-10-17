Среди погибших солдат на полигоне под Белгородом было два украинца, — СМИ

По информации росСМИ, 11 погибших в Солоте были добровольцами. Однако пока неизвестно, пошли ли украинцы по собственной воле на воинскую службу или были принудительно мобилизованы.

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Среди погибших в результате стрельбы на военном полигоне в Солоте Белгородской области есть двое украинцев. Это стало известно после того, как в Сети был опубликован список погибших мобилизованных в ВС РФ. Об этом сообщает издание New Times.

Telegram-канал ASTRA без ссылки на источники приводит имена погибших на полигоне, среди которых числятся два человека из Украины — Вячеслав Тиняков и Виктор Кириченко из Херсонской области. В публикации говорится, что они были добровольцами, однако подтверждений тому, были ли они призваны в рамках "частичной" мобилизации или пошли служить добровольно, нет.

Напомним, что версии журналистов издания ASTRA, конфликт между военнослужащими, который перерос в массовое убийство солдат мог возникнуть на религиозной почве. По словам источников, один из командиров якобы назвал войну в Украине священной, на что двое таджиков-мусульман ответили, что священной является война мусульман против неверных. После этого подполковник по имени Андрей Лапин якобы сказал, что "Аллах, значит, трус, если не разрешает воевать за страну, которой ты дал присягу".

Как сообщали журналисты издания Sota, пообщавшись с очевидцами происшествия выяснилось, что в Солоти были и раньше проблемы с дисциплиной среди военнослужащих. Так собеседники рассказали случай, когда несколько мобилизованных из Брянской области отказывались ехать воевать в Украину, несмотря на угрозы со стороны начальства. Речь шла о более 100 мобилизованных из Брянской области, которые отказались ехать в Украину после того как узнали, что их хотят отправить на передовую в район Лимана.