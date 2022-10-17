Серед загиблих солдатів на полігоні під Бєлгородом було двоє українців, — ЗМІ

За інформацією росЗМІ, 11 загиблих у Солоті були добровольцями. Однак поки невідомо, чи пішли українці з власної волі на військову службу, чи їх примусово мобілізували.

Related video

Серед загиблих внаслідок стрілянини на військовому полігоні у Солоті Бєлгородської області є двоє українців. Це стало відомо після того, як у мережі опублікували список загиблих мобілізованих у ЗС РФ. Про це повідомляє видання New Times.

Telegram-канал ASTRA без посилання на джерела наводить імена загиблих на полігоні, серед яких дві людини з України — В'ячеслав Тиняков і Віктор Кириченко з Херсонської області. У публікації йдеться про те, що вони були добровольцями, проте підтверджень тому, чи вони призвані в межах "часткової" мобілізації, чи пішли служити добровільно, немає.

Нагадаємо, що за версією журналістів видання ASTRA, конфлікт між військовослужбовцями, який переріс у масове вбивство солдатів, міг виникнути на релігійному ґрунті. За словами джерел, один із командирів нібито назвав війну в Україні священною, на що двоє таджиків-мусульман відповіли, що священною є війна мусульман проти невірних. Після цього підполковник, на ім'я Андрій Лапін, нібито сказав, що "Аллах, отже, боягуз, якщо не дозволяє воювати за країну, якій ти присягнув".

Як повідомляли журналісти видання Sota, поспілкувавшись з очевидцями події з'ясувалося, що у Солоті були й раніше проблеми з дисципліною серед військовослужбовців. Так співрозмовники розповіли про випадок, коли кілька мобілізованих із Брянської області відмовлялися їхати воювати в Україну, попри погрози з боку начальства. Йшлося про понад 100 мобілізованих із Брянської області, які відмовилися їхати в Україну після того, як дізналися, що їх хочуть відправити на передову в район Лимана.