В Иране до смерти избили школьницу за отказ петь гимн в честь аятоллы Али Хаменеи (видео)

Сообщается, что на фоне протестов в стране иранские силовики устраивают рейды по школам, во время которых заставляют учеников петь религиозный гимн "Салям фарманде".

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Сотрудники иранской службы безопасности в одной из женских школ города Ардебиль избили 16-летнюю старшеклассницу Асру Панахи за то, что она отказалась петь новый пропагандистский религиозный гимн в честь верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. От побоев девушка скончалась, сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел на фоне протестов из-за убийства курдской девушки Махсы Амини, которую также избили полицейские за нарушение правил ношения хиджаба. В связи со смертью Махсы ученицы старших классов в Ардебиле, основное население которого составляют этнические азербайджанцы, отказалась участвовать в обязательном официальном мероприятии и петь песню "Салям фарманде" (Приветствую тебя, о командующий) — гимн посвященный Али Хаменеи, исполнение которого в школах страны стало обязательным.

Координационный совет иранских профессиональных ассоциаций учителей раскрыл подробности убийства школьницы. В публикации говорится, что 16-летняя Асра Панахи погибла после того, как 13 октября силы безопасности ворвались в среднюю школу для девочек "Шахед" в Ардебиле и потребовали от группы девочек спеть "Салям фарманде". Когда они отказались, силовики начали избивать школьниц, в результате чего 12 из них попали в больницу, других же арестовали. Среди госпитализированных была и Панахи, которая от полученных травм скончалась 14 октября.

Известие о смерти старшеклассницы вызвало новую волну протестов в Иране, в которых активно участвуют иранские школьницы. Вместе с тем родители опасаются за своих детей, поскольку силовики устраивают массовые рейды по школам, разгоняют протестующих слезоточивым газом и задерживают их.

[ + – ] Беспорядки в Ардебиле, начавшиеся после смерти Асры Панахи

Журналисты цитируют некую 19-летнюю Нергис, которая получила несколько ранений резиновыми пулями во время разгона протестующих. По ее словам, известно о смерти еще двух девушек 16-ти и 17-ти лет от рук иранских силовиков.

"У меня нет ни одной родственницы в Ардебиле, но эти жестокие репрессии против наших сестер, которым было всего 16 лет, пробудили всю нацию", — говорит она.

Реакция иранских властей

В то же время правительство Ирана категорически отвергло обвинения в смерти Асры Панахи. По словам представителя провинции Ардебиль в иранском парламенте Казема Мусави, девушка выпила таблетки, что и стало причиной смерти. Также иранские власти со ссылкой на родственников девушки сообщили, что у нее якобы был врожденный порок сердца, что и стало причиной ее смерти.

"Казем Мусави, представитель Ардебиля в парламенте, в интервью Iran Watch: К черту Асру Панахи, которая приняла таблетки и умерла", — говорится в посте.

Иранский оппозиционный телеканал Iran International сообщил, что профсоюз иранских учителей осудил насилие со стороны государства, а также возмутился тем, что администрация школ позволяет силовикам врываться на территорию учебных заведений, избивать и арестовывать учеников. В связи с этим профсоюз требует немедленной отставки министра просвещения Юсефа Нури.

Напомним, что в Иране с конца сентября проходят массовые протесты в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, которую избили полицейские за "неправильное ношение хиджаба". В Сети были опубликованы кадры противостояния силовиков и протестующих во многих городах Ирана.