В Ірані до смерті побили школярку за відмову співати гімн на честь аятоли Алі Хаменеї (відео)

Повідомляється, що на тлі протестів у країні іранські силовики влаштовують рейди у школах, під час яких змушують учнів співати релігійний гімн "Салям фарманде".

Related video

Співробітники іранської служби безпеки в одній із жіночих шкіл міста Ардебіль побили 16-річну старшокласницю Асру Панахі за те, що вона відмовилася співати новий пропагандистський релігійний гімн на честь верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Від побоїв дівчина померла, повідомляє видання The Guardian.

Інцидент стався на тлі протестів через вбивство курдської дівчини Махси Аміні, яку побили поліцейські за порушення правил носіння хіджабу. У зв'язку зі смертю Махси учениці старших класів в Ардебілі, основне населення якого складають етнічні азербайджанці, відмовилася брати участь в обов'язковому офіційному заході та співати пісню "Салям фарманде" (Вітаю тебе, о командуваче) — гімн присвячений Алі Хаменеї, виконання якого в обов'язковим.

Координаційна рада іранських професійних асоціацій вчителів розкрила подробиці вбивства школярки. У публікації йдеться про те, що 16-річна Асра Панахі загинула після того, як 13 жовтня сили безпеки увірвалися до середньої школи для дівчаток "Шахед" в Ардебілі і вимагали від групи дівчаток заспівати "Салям фарманде". Коли вони відмовилися, силовики почали бити школярок, внаслідок чого 12 з них потрапили до лікарні, а інших заарештували. Серед госпіталізованих була і Панахі, яка від отриманих травм померла 14 жовтня.

Звістка про смерть старшокласниці викликала нову хвилю протестів в Ірані, в яких беруть активну участь іранські школярки. Водночас батьки побоюються за своїх дітей, оскільки силовики влаштовують масові рейди по школах, розганяють протестувальників сльозогінним газом та затримують їх.

[ + – ] Заворушення в Ардебілі, які почалися після смерті Асри Панахі

Журналісти цитують якусь 19-річну Нергіс, яка зазнала кількох поранень гумовими кулями під час розгону протестувальників. За її словами, відомо про смерть ще двох дівчат 16-ти та 17-ти років від рук іранських силовиків.

"У мене немає жодної родички в Ардебілі, але ці жорстокі репресії проти наших сестер, яким було лише 16 років, пробудили всю націю", — каже вона.

Реакція іранської влади

Водночас уряд Ірану категорично відкинув звинувачення у смерті Асри Панахі. За словами представника провінції Ардебіль в іранському парламенті Казема Мусаві, дівчина випила пігулки, що й спричинило смерть. Також іранська влада з посиланням на родичів дівчини повідомила, що у неї нібито була вроджена вада серця, що і стало причиною її смерті.

"Казем Мусаві, представник Ардебіля в парламенті, в інтерв'ю Iran Watch: До біса Асру Панахі, яка прийняла пігулки і померла", — йдеться у пості.

Іранський опозиційний телеканал Iran International повідомив, що профспілка іранських вчителів засудила насильство з боку держави, а також обурилася тим, що адміністрація шкіл дозволяє силовикам вриватися на територію навчальних закладів, бити та заарештовувати учнів. У зв'язку із цим профспілка вимагає негайної відставки міністра освіти Юсефа Нурі.

Нагадаємо, що в Ірані з кінця вересня відбуваються масові протести через смерть 22-річної Махси Аміні, яку побили представники поліції за "неправильне носіння хіджабу". У Мережі були опубліковані кадри протистояння силовиків та протестувальників у багатьох містах Ірану.