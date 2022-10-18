Огромный некомплект: глава российского МВД пожаловался на недостачу полицейских

По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, только для контроля над оккупированными украинскими территориями ведомству нужно набрать 42 тысячи новых сотрудников.

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В РФ не хватает полицейских для контроля над временно оккупированными территориями Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Речь идет о как минимум 42 тысячах силовиков, которых хотят отправить на насильно присоединенные к России украинские территории. И этот дефицит сохранится как минимум до 2026 года, заявил глава профильного российского министерства.

"У нас огромный некомплект. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится", — сказал Колокольцев.

В связи с этим уж в 2023 году Россия увеличит расходы на содержание силовых ведомств. Они вырастут в полтора раза — до 4,2 трлн рублей (вместо изначально запланированных 2,9 трлн).

Напомним, в Подмосковье (РФ) сотрудников полиции принуждают отдавать зарплаты якобы в пользу непризнанных "ЛНР" и "ДНР". Руководство требует от офицеров и младшего состава "добровольно" переводить часть своей зарплаты в помощь так называемым "ДНР" и "ЛНР" которые на самом деле являются лишь оккупированными россиянами частями Донецкой и Луганской областей Украины.

Кроме того, Фокус писал, что украинских полицейских, оставшихся под оккупацией, признают предателями. По словам министра внутренних дел Антон Геращенко, сотрудники каждого управления полиции в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях получили приказ покинуть оккупированные районы. Тех, кто отказался, МВД оформляет как предателей Украины и вносит в специальные базы данных.