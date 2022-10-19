Борются как умеют: девушка в Томске сбрила волосы в знак протеста против мобилизации (видео)

Россиянка сложила волосы в коробку, на которой написано "Нет –– значит нет". Она заявила журналистам, что ей очень больно из-за того, что происходит в стране, поэтому она не может молчать.

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В среду, 19 октября, жительница Томска сбрила свои волосы на камеру в центре областного российского города. Свой перформанс россиянка назвала "антивоенной акцией". Об этом пишет издание "Сибирь. Реалии".

Во время всего процесса Альбина Сентякова собирала волосы в коробку. В конце она подняла ее вверх и показала надпись "Нет –– значит нет".

Полиции поблизости не оказалось: россиянку, неожиданно выразившую свой протест, никто не задержал.

"Не могу молчать о том, что происходит в мире и нашей стране. Это очень больно и невыносимо. Я не могу молчать", –– прокомментировала Сентякова.

По словам жительницы Томска у всех мужчин в ее семье есть военно-учетная специальность, однако они молча принимают тот факт, что им нужно будет ехать на войну в Украину.

Украинские общественные деятели и журналисты неоднократно публично критиковали оппозицию и в целом российское общество за неуверенную гражданскую позицию. После того как в России объявили мобилизацию и люди вышли на однодневную акцию протеста, ведущая Катя Осадчая написала у себя в Instagram-сторис:

"Не буду делать перепосты жалких маршей и протестов. На болотах вышли кричать "нет войне" только когда их любимый руководитель решил к нам отправить на экскурсию. То есть раньше протестовать не было против чего? Фу. Противно. Низко", –– прокомментировала она события в РФ.

Напомним, только за одиннадцать дней (с 7 по 18 октября) ВС РФ атаковали Киев и остальные города Украины более 190 раз. Для атак по украинской инфраструктуре и террора мирных жителей российские военные использовали ракеты, дроны-камикадзе и ствольную артиллерию.