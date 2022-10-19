Борються, як уміють: дівчина в Томську зголила волосся на знак протесту проти мобілізації (відео)

Росіянка склала волосся в коробку, на якій написано "Ні — значить ні". Вона заявила журналістам, що їй дуже боляче через те, що відбувається у країні, тому вона не може мовчати.

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У середу, 19 жовтня, мешканка Томська поголила своє волосся на камеру в центрі обласного російського міста. Свій перформанс росіянка назвала "антивоєнною акцією". Про це пише видання "Сибір. Реалії".

Під час усього процесу Альбіна Сентякова збирала волосся в коробку. В кінці вона підняла її вгору та показала напис "Ні — значить ні".

Поліції поблизу не виявилося: росіянку, яка несподівано висловила свій протест, ніхто не затримав.

"Не можу мовчати про те, що відбувається у світі та нашій країні. Це дуже боляче та нестерпно. Я не можу мовчати", — прокоментувала Сентякова.

За словами мешканки Томська, у всіх чоловіків у її сім'ї є військово-облікова спеціальність, проте вони мовчки приймають той факт, що їм потрібно буде їхати на війну в Україну.

Українські громадські діячі та журналісти неодноразово публічно критикували опозицію та загалом російське суспільство за невпевнену громадянську позицію. Після того, як у Росії оголосили мобілізацію і люди вийшли на одноденну акцію протесту, ведуча Катя Осадча написала у себе в Instagram-сторіс:

"Не робитиму перепости жалюгідних маршів і протестів. На болотах вийшли кричати "ні війні", тільки коли їх улюблений керівник вирішив до нас відправити на екскурсію. Тобто раніше протестувати не було проти чого? Фу. Противно. Низько", –– прокоментувала вона події в РФ.

Нагадаємо, лише за одинадцять днів (із 7 по 18 жовтня) ЗС РФ атакували Київ та інші міста України понад 190 разів. Для атак по українській інфраструктурі й терору мирних жителів російські військові використовували ракети, дрони-камікадзе та ствольну артилерію.