Мобилизованным в РФ не выдают бронежилеты, цены на них в магазинах поднялись в 20 раз

Российский сенатор Людмила Нарусова пожаловалась, что армия не обеспечивает призывников необходимой экипировкой. С начала года стоимость бронежилетов у частников выросла с 7 тысяч до 135 тысяч рублей.

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Российский сенатор, член комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова пожаловалась, что мобилизованных в армии РФ не обеспечивают бронежилетами. Об этом она заявила на заседании Совфеда, пишет агентство РБК.

"Я думаю, что и наш комитет по обороне должен какие-то меры предпринять, чтобы исключить эту недопустимую ситуацию", –– прокомментировала она.

Российский политик обратила внимание, что с начала полномасштабной войны против Украины стоимость экипировки в специализированных магазинах выросла почти в 20 раз. Так, если в январе бронежилет пятой степени защиты стоил 7 тыс. рублей (около 4 тыс. грн), то сейчас цена у частников достигает 135 тыс. рублей (около 80 тыс. грн).

Как считает Нарусова, такое в условиях мобилизации в России недопустимо.

Она также призвала Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ обратить на это внимание и выяснить, по какой причине производители экипировки не передают бронежилеты армии, а реализуют их на рынке.

"Это же совершенно ненормальная ситуация", –– подчеркнула Нарусова.

Ее предложение поддержали и другие члены Совфеда РФ.

В то же время так называемый "сенатор" от оккупированного Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что ФАС не может разобраться с этой проблемой, так как у них нет на это полномочий. Для этого нужно отдельное постановление правительства страны-агрессора, которое уже готовится.

Российский Forbes ранее сообщал о том, что сами мобилизованные и их родственники вынуждены искать военное снаряжение по всей стране.

Фокус также рассказывал, что из-за мобилизации в России ритейлеры взвинтили цены на военную экипировку. Федеральная антимонопольная служба РФ заявила, что российские предприниматели существенно завышают цены на армейские товары, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Прокуратура вынесла продавцам предостережение.