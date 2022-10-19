Мобілізованим у РФ не видають бронежилети, ціни на них у магазинах піднялися у 20 разів

Російська сенаторка Людмила Нарусова поскаржилася, що армія не забезпечує призовників необхідним екіпіруванням. З початку року вартість бронежилетів у приватників зросла із 7 тисяч до 135 тисяч рублів.

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Російська сенаторка, членкиня комітету Ради федерації з конституційного законодавства та держбудування Людмила Нарусова поскаржилася, що мобілізованих в армії РФ не забезпечують бронежилетами. Про це вона заявила на засіданні Радфеду, пише агентство РБК.

"Я думаю, що і наш комітет з оборони повинен вжити якихось заходів, щоб виключити цю неприпустиму ситуацію", — прокоментувала вона.

Російський політик звернула увагу, що з початку повномасштабної війни проти України вартість екіпірування у спеціалізованих магазинах зросла майже у 20 разів. Так, якщо у січні бронежилет п'ятого ступеня захисту коштував 7 тис. рублів (близько 4 тис. грн), то зараз ціна у приватників сягає 135 тис. рублів (близько 80 тис. грн).

Як вважає Нарусова, таке в умовах мобілізації в Росії є неприпустимим.

Вона також закликала Федеральну антимонопольну службу (ФАС) РФ звернути на це увагу і з'ясувати, чому виробники екіпірування не передають бронежилети армії, а реалізують їх на ринку.

"Це ж абсолютно ненормальна ситуація", — наголосила Нарусова.

Її пропозицію підтримали й інші члени Радфеду РФ.

Водночас так звана "сенаторка" від окупованого Криму Ольга Ковітіді наголосила, що ФАС не може розібратися з цією проблемою, оскільки вони не мають на це повноважень. Для цього потрібна окрема постанова уряду країни-агресора, яка вже готується.

Російський Forbes раніше повідомляв, що самі мобілізовані та їхні родичі змушені шукати військове спорядження по всій країні.

Фокус також розповідав, що через мобілізацію в Росії ритейлери підняли ціни на військове екіпірування. Федеральна антимонопольна служба РФ заявила, що російські підприємці суттєво завищують ціни на армійські товари, які зараз мають підвищений попит. Прокуратура винесла продавцям застереження.