"Смоет город": эксперт рассказал, почему ВС РФ при отступлении не подорвут плотину в Новой Каховке

По словам херсонского политолога Владимира Молчанова, в Новой Каховке у россиян сосредоточен армейский штаб. Более того, это сложно в техническом отношении — придется заложить огромные заряды взрывчатки.

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Местные жители в Херсонской области боятся, что, отступая с правобережья, российская армия может подорвать плотину на Каховской гидроэлектростанции в оккупированной Новой Каховке.

Эксперты уверяют, им это невыгодно – вода практически смоет город и большую часть левобережной части Херсонщины, но не заденет Херсон, который в первую очередь пытаются освободить Вооруженные силы Украины.

"У россиян в Новой Каховке сейчас находится армейский штаб, вряд ли они захотят лишиться этой точки. Низкий левый берег пострадает гораздо больше, чем высокий правый. Херсону в этом случае почти ничего не угрожает – может быть повышение воды с подтоплением частных домов на острове Корабельном. Но это не катастрофа", – говорит Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов.

Кроме того, технически это сложно – придется заложить туда огромные заряды взрывчатки, уточняет он.

В то же время Молчанов говорит, что украинская сторона может искусственно поднять уровня воды ниже плотины посредством повреждения шлюзового канала на водохранилище или спуска воды в других водохранилищах выше. "Можно поднять уровень воды на три метра выше в районе Новой Каховки, Казацкого и полтора метра в Херсоне. Этого будет достаточно, чтобы все их переправы были либо размыты, либо подтоплены, и путей к отступлению будет меньше", – поясняет он.

О жизни в регионе накануне контрнаступления ВСУ и других подробностях читайте в аналитическом материала Фокуса "Молчание Херсона. Что происходит в регионе накануне контрнаступления ВСУ".

Напомним, что Суровикин рассказал о дальнейшей судьбе оккупированного Херсона и не исключил непростых решений. Командующий оккупационными войсками утверждает, что ВСУ ведут наступление по трем направлениям.

Ранее Фокус разбирался в том, по каким сценариям могут действовать ВСУ и Россия в Битве за Херсон. Предположительно, в сам Херсон украинским военным придется заходить с боем, ведь отступление россияне будут прикрывать в окопах вокруг города.