"Неумелые генералы": в Британии считают, что назначение Суровикина ничего не изменит, — СМИ

В Минобороны Соединенного Королевства отметили, что спустя восемь месяцев после вторжения РФ в Украину основные звенья военного руководства России становятся менее функциональными.

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Военное руководство РФ становится все более недееспособным на фоне последних событий на украинских фронтах. Владимир Путин уже отстранил некоторых генералов от участия в так называемом "СВО" — вместо них были назначены офицеры-новички под руководством Сергея Суровкина, с приходом которых, впрочем, мало что изменилось. Об этом говорится в материале британского издания Daily Mail.

Журналисты пишут, что британская разведка не назвала имена четырех отстраненных от руководящих должностей генералов ВС РФ, но один из них почти наверняка начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, который мог попасть в немилость к Путину. Кроме него были названы генерал Александра Дворникова, предшественник Суровкина, замминистра обороны Геннадий Жидко и бывший командующий западным округом генерал Александр Журавлев.

[ + – ] Генерал ВС РФ Валерий Герасимов [ + – ] Генерал ВС РФ Александр Дворников

[ + – ] Генерал ВС РФ Александр Журавлев [ + – ] Генерал ВС РФ Геннадий Жидко

Тем временем все перестановки в высшем эшелоне офицеров Минобороны РФ пока не дали ощутимых результатов. Британцы отмечают, что после объявленной мобилизации на передовой ощущается острая нехватка младших офицеров, способных грамотно организовать действия резервистов.

"Через восемь месяцев после вторжения основные звенья военного руководства России становятся все более нефункциональными. На тактическом уровне, очевидно, наблюдается растущая нехватка способных российских младших офицеров для организации работы и командования вновь мобилизованными резервистами", — считают британские военные.

Плохое руководство нижнего звена, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и слабую сплоченность подразделений во многих частях российских войск. Об этом свидетельствует недавний инцидент на полигоне под Белгородом, где от рук своих сослуживцев погибли 11 солдат.

Кроме того британская разведка обратила внимание на особенность планирования военных операция согласно военной доктрине РФ. Разработка планов в ВС РФ в основном возложена лично на командующего, а не на коллективные усилия, поэтому отсутствие преемственности командования будет разрушительным.

Ранее британская разведка дала оценку кадровым перестановкам в военном руководстве России. В Минобороны Великобритании считают, что смещение генерала назначение Сергея Суровикина это попытка Кремля повысить эффективность боевых действий и достичь поставленных перед ВС РФ целей.