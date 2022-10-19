"Невмілі генерали": у Британії вважають, що призначення Суровікіна нічого не змінить, — ЗМІ

У Міноборони Сполученого Королівства зазначили, що через вісім місяців після вторгнення РФ в Україну основні ланки військового керівництва Росії стають менш функціональними.

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Військове керівництво РФ стає дедалі недієздатним на тлі останніх подій на українських фронтах. Володимир Путін уже усунув деяких генералів від участі у так званій "СВО" — замість них було призначено офіцерів-новачків під керівництвом Сергія Суровікіна, з приходом яких, втім, мало що змінилося. Про це йдеться у матеріалі британського видання Daily Mail.

Журналісти пишуть, що британська розвідка не назвала імен чотирьох відсторонених з керівних посад генералів ЗС РФ, але один із них майже напевно начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, який міг потрапити в немилість у Путіна. Крім нього були названі генерал Олександр Дворников, попередник Суровікіна, заступник міністра оборони Геннадій Жидко та колишній командувач західного округу генерал Олександр Журавльов.

[ + – ] Генерал ЗС РФ Валерій Герасимов [ + – ] Генерал ЗС РФ Олександр Дворников

[ + – ] Генерал ЗС РФ Олександр Журавльов [ + – ] Генерал ЗС РФ Геннадій Жидко

Водночас всі зміни у вищому ешелоні офіцерів Міноборони РФ поки не дали відчутних результатів. Британці зазначають, що після оголошеної мобілізації на передовій відчувається гостра нестача молодших офіцерів, здатних грамотно організувати дії резервістів.

"Через вісім місяців після вторгнення основні ланки військового керівництва Росії стають тільки менш функціональними. На тактичному рівні, очевидно, спостерігається дефіцит здібних російських молодших офіцерів для організації роботи і командування знову мобілізованими резервістами", — вважають британські військові.

Погане керівництво нижньої ланки, ймовірно, посилює низький моральний дух і слабку згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських військ. Про це свідчить нещодавній інцидент на полігоні під Бєлгородом, де від рук своїх товаришів по службі загинули 11 солдатів.

Також, британська розвідка звернула увагу на особливість планування військових операцій згідно з військовою доктриною РФ. Розробка планів у ЗС РФ в основному покладена особисто на командувача, а не на колективні зусилля, тому відсутність спадкоємності командування буде руйнівною.

Раніше британська розвідка дала оцінку кадровим перестановкам у військовому керівництві Росії. У Міноборони Великобританії вважають, що призначення генерала Сергія Суровікіна це спроба Кремля підвищити ефективність бойових дій і виконати поставлених перед ЗС РФ завдань.