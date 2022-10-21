Ищут решение: ВСУ не обладает средствами ПРО для борьбы с иранскими ракетами, — ВСУ

По мнению украинских специалистов из зенитно-ракетных войск, самая лучшая защита против иранских ракет на сегодняшний день – уничтожить их на складах.

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Вооруженные силы Украины пока не обладают средствами противоракетной обороны (ПРО), что способны противодействовать иранским баллистическим ракетам, которые Москва запросила у Тегерана. Однако украинские военные ищут выход из ситуации, сообщил в ходе брифинга советник Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинские военные обладают информацией о том, что противник будет усиливать свои возможности при помощи иранских баллистических ракет. Поскольку украинская противовоздушная оборона пока не обладает средствами противодействия иранскому оружию, самое эффективное — это уничтожить ракеты на складах.

"Наши специалисты ЗРВ (зенитно-ракетные войска) говорят, что лучшая защита против них – уничтожить их на складах. Потому что в Украине нет таких систем противоракетной обороны, чтобы эффективно им противодействовать. Если в мире не найдутся механизмы, чтобы не допустить их поставки", — подчеркнул Игнат.

Что известно о поставках в РФ иранских ракет

Американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорится о подготовке новой партии иранского вооружения для России. Журналисты пишут, что речь может идти о передаче ракетных комплексов Fateh-110 и Zolfaghar, однако о количестве оружия и сроках поставок американской разведке пока неизвестно.

Тем временем ни одна из сторон не прокомментировала данную информацию, также как и спецслужбы США отказались давать комментарии журналистам TWP. Вместе с тем издание процитировало специалиста по иранскому вооружению из Вашингтонского института ближневосточной политики Фарзина Надими.

"Шаг от беспилотников к ракетам класса "земля-земля" может дать русским больше возможностей и значительно усилит их военную мощь", — заявил эксперт.

Иранское ракетное вооружение

Аналитики из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечают, что Иран обладает самым большим и разнообразным ракетным арсеналом на Ближнем Востоке, включая тысячи баллистических и крылатых ракет. За последнее десятилетие Тегеран вложил значительные средства в повышение точности и смертоносности этого оружия. Такие разработки сделали ракетные войска Ирана мощным инструментом для демонстрации силы Ирана и реальной угрозой для союзников НАТО.

[ + – ] Ракетный арсенал Ирана

Во время военных действий в Сирии в июне 2017 года Иран запустил шесть ракет по восточной Сирии, нацеленных на позиции Исламских государств в районе Дейр-эз-Зура в отместку за нападения Исламских государств на Тегеран. А в сентябре 2018 года Иран запустил семь ракет Fateh-110 по предполагаемой штаб-квартире Демократической партии Курдистана и Демократической партии Иранского Курдистана в Койе.

Ранее Фокус выяснял, насколько реальны поставки иранской стороной баллистических ракет для ВС РФ. Эксперты отметили, что Тегеран уже поставляет дроны-камикадзе Shahed-136 и не исключено, что следующим шагом будет поставки баллистических ракет.