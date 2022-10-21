Шукають рішення: ЗСУ не має засобів ПРО для боротьби з іранськими ракетами, — ЗСУ

На думку українських фахівців із зенітно-ракетних військ, найкращий захист проти іранських ракет на сьогодні — знищити їх на складах.

Related video

Збройні сили України поки що не мають засобів протиракетної оборони (ПРО), що здатні протидіяти іранським балістичним ракетам, які Москва запросила у Тегерана. Проте українські військові шукають вихід із ситуації, повідомив у процесі брифінгу радник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українські військові мають інформацію про те, що противник посилюватиме свої можливості за допомогою іранських балістичних ракет. Оскільки українська протиповітряна оборона поки що не має засобів протидії іранській зброї, найефективніше — знищити ракети на складах.

"Наші фахівці ЗРВ (зенітно-ракетні війська) кажуть, що найкращий захист проти них — знищити їх на складах. Тому що в Україні немає таких систем протиракетної оборони, щоб ефективно їм протидіяти. Якщо у світі не знайдуться механізми, щоб не допустити їх постачання", — підкреслив Ігнат.

Що відомо про постачання в РФ іранських ракет

Американське видання The Washington Post опублікувало матеріал, у якому йдеться про підготовку нової партії іранського озброєння для Росії. Журналісти пишуть, що може йтися про передавання ракетних комплексів Fateh-110 і Zolfaghar, проте про кількість зброї та терміни постачання американській розвідці поки невідомо.

Тим часом, жодна зі сторін не прокоментувала цю інформацію, так само як і спецслужби США відмовилися давати коментарі журналістам TWP. Водночас видання процитувало фахівця з іранського озброєння з Вашингтонського інституту близькосхідної політики Фарзіна Надімі.

"Крок від безпілотників до ракет класу "земля-земля" може дати росіянам більше можливостей і значно посилить їх військову міць", — заявив експерт.

Іранське ракетне озброєння

Аналітики з Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) зазначають, що Іран має найбільший і найрізноманітніший ракетний арсенал на Близькому Сході, враховуючи тисячі балістичних і крилатих ракет. За останнє десятиліття Тегеран вклав значні кошти у підвищення точності та смертоносності цієї зброї. Такі розробки зробили ракетні війська Ірану потужним інструментом для демонстрації сили Ірану та реальною загрозою союзникам НАТО.

[ + – ] Ракетний арсенал Ірану

Під час воєнних дій у Сирії в червні 2017 року Іран запустив шість ракет зі східної Сирії, націлених на позиції Ісламських держав у районі Дейр-ез-Зура, щоб помститися за напади Ісламських держав на Тегеран. А у вересні 2018 року Іран запустив сім ракет Fateh-110 по передбачуваній штаб-квартирі Демократичної партії Курдистану та Демократичної партії Іранського Курдистану в Койє.

Раніше Фокус з'ясовував, наскільки реальними є постачання іранською стороною балістичних ракет для ЗС РФ. Експерти зазначили, що Тегеран уже постачає дрони-камікадзе Shahed-136 і не заперечують, що наступним кроком буде постачання балістичних ракет.