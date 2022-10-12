Чи може Іран постачати РФ балістичні ракети після дронів-камікадзе (фото)

Ірану співробітництво з РФ вигідне за рахунок отримання фінансових коштів. А в країни-агресора закінчуються "Калібри" й "Іскандери" разом із крилатими ракетами. Кремлю іранські ракети стали б дуже корисними для ударів по Україні.

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У процесі масованого обстрілу українських міст 10 жовтня РФ випустила 83 ракети та 17 дронів-камікадзе Shahed-136. Такого удару давно не було в повномасштабній війні. Цілями ударів стали об'єкти цивільної інфраструктури і це означає, що РФ доступно менше ракет для пріоритетних військових цілей. The War Zone проаналізували можливість постачання ракет з Ірану армії РФ.

Санкційні обмеження не дають Росії поповнювати запаси високоточних ракет, запаси яких, за різними повідомленнями, закінчуються. Тегеран уже постачає дрони-камікадзе Shahed-136 і не заперечують, що наступним кроком буде постачання балістичних ракет.

В іранському державному ЗМІ було заявлено, що ракетний обстріл Богородичного в Донецькій області мав відмінні риси, характерні для балістичних ракет середньої дальності "Хібер Шикан". Наразі статтю відредагували та прибрали повідомлення про іранські ракети. Однак оригінал статті доступний у вебархіві.

[ + – ] Скріншот перекладу статті з французької

В РФ застосовують балістичні ракети "Іскандер" для ударів по Україні. Їх обмежене використання зараз свідчить про їх дефіцит. Практично те саме з ракетами "Калібр" Х-555 і Х101. ЗС РФ частіше застосовують неточні та застарілі ракети Х-22 для атак.

Іранський арсенал балістичних і крилатих ракет

На початку війни ніхто б і не подумав, що РФ проситиме в Ірану дрони-камікадзе, проте це вже відбувається. Іранські баражувальні боєприпаси атакують українські міста. Тому є можливість, що РФ може закуповувати і балістичні ракети. Іран має досвід розробки та застосування балістичних ракет власної розробки.

[ + – ] Балістичні ракети Ірану

Іран має як мінімум 20 різних конструкцій балістичних ракет і ще більше різних їх модифікацій. Наприклад, Qiam-1 має заявлену дальність 804 км (500 миль), що дозволить завдавати ударів по Україні по всій території. Про те, що Іран готовий поставити Qiam-1 іноземним клієнтам, свідчить той факт, що він використовувався єменськими повстанцями-хуситами проти саудівських цілей.

Навіть більш старі та менш складні та неточні балістичні ракети "Шахаб" можуть становити інтерес, враховуючи, що Росію не хвилює запобігання жертвам серед цивільного населення. Те саме стосується і крилатих ракет. В Ірані їх безліч, а частина з них створювалися з урахуванням радянських/російських крилатих ракет.

Продаж балістичних і крилатих ракет ґрунтуватиметься на попередньому передаванні безпілотників і додасть дуже прибуткового клієнта до портфелю обмеженого експорту зброї Тегерана. Доставити зброю у Росію не буде великою проблемою. Довгострокове місцеве виробництво в Росії також може бути варіантом, як було запропоновано для безпілотника Shahed-136.

Однак автори доходять висновку, що наразі всі ці обговорення перебувають на рівні маніпуляцій. Тим часом Захід розпочинає постачання своїх засобів ППО для захисту України.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що РФ замовила в Ірану 2 400 дронів-камікадзе Shahed-136. В РНБО вважають, що Ірану допомагають інші країни для виробництва Shahed-136.