Может ли Иран поставлять РФ баллистические ракеты после дронов-камикадзе (фото)

Ирану сотрудничество с РФ выгодно за счет получения финансовых средств. А у страны-агрессора заканчиваются "Калибры" и "Искандеры" вместе с крылатыми ракетами. Кремлю иранские ракеты стали бы очень полезны для ударов по Украине.

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При массированном обстреле украинских городов 10 октября РФ выпустила 83 ракеты и 17 дронов-камикадзе Shahed-136. Такого удара давно не было в полномасштабной войне. Целями ударов стали объекты гражданской инфраструктуры и это означает, что РФ доступно меньше ракет для приоритетных военных целей. The War Zone проанализировали возможность поставок ракет из Ирана армии РФ.

Санкционные ограничения не дают России пополнять запасы высокоточных ракет, запасы которых, по разным сообщениям, заканчиваются. Тегеран уже поставляет дроны-камикадзе Shahed-136 и не исключено, что следующим шагом будет поставки баллистических ракет.

В иранском государственном СМИ было заявлено, что ракетный обстрел Богородичного в Донецкой области имел отличительные особенности, характерные для баллистических ракет средней дальности "Хибер Шикан". Сейчас статью отредактировали и убрали сообщения об иранских ракетах. Однако оригинал статьи доступен в веб-архиве.

[ + – ] Скриншот перевода статьи с французского

В РФ применяют баллистические ракеты "Искандер" для ударов по Украине. Их ограниченное использование сейчас свидетельствует об их дефиците. Практически то же самое и с ракетами "Калибр" Х-555 и Х101. ВС РФ чаще применяют неточные и устаревшие ракеты Х-22 для атак.

Иранский арсенал баллистических и крылатых ракет

В начале войны никто б и не подумал, что РФ будет просить у Ирана дроны-камикадзе, однако это уже происходит. Иранские барражирующие боеприпасы атакуют украинские города. Поэтому есть вероятность, что РФ может закупать и баллистические ракеты. Иран обладает опытом разработки и применения баллистических ракет собственной разработки.

[ + – ] Баллистические ракеты Ирана

Иран имеет как минимум 20 различных конструкций баллистических ракет и еще больше различных модификаций их. Например, Qiam-1 имеет заявленную дальность в 804 км (500 миль), что позволит наносить удары по Украине по всей территории. О том, что Иран готов поставить Qiam-1 иностранным клиентам, свидетельствует тот факт, что он использовался йеменскими повстанцами-хуситами против саудовских целей.

Даже более старые и менее сложные и неточные баллистические ракеты "Шахаб" могут представлять интерес, учитывая, что Россию не волнует предотвращение жертв среди гражданского населения. То же самое касается и крылатых ракет. В Иране их множество, а часть из них создавались на базе советских/российских крылатых ракет.

Продажа баллистических и крылатых ракет будет основываться на предыдущей передаче беспилотников и добавит очень прибыльного клиента в портфель ограниченного экспорта оружия Тегерана. Доставить оружие в Россию не будет большой проблемой. Долгосрочное местное производство в России также может быть вариантом, как и было предложено для беспилотника Shahed-136.

Однако авторы приходят к выводу, что на данный момент все эти обсуждения находятся на уровне манипуляций. Тем временем Запад начинает поставки своих средств ПВО для защиты Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что РФ заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе Shahed-136. В СНБО считают, что Ирану помогают другие страны для производства Shahed-136.