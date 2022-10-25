Житель Белгородской области случайно забрел на российские позиции, его подстрелили

55-летний мужчина получил тяжелое ранение, теперь его пытаются спасти врачи.

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В России в Белгородской области произошел инцидент на позициях российской армии, сообщает "База". 55-летний местный житель Александр, подвыпив, отправился вечером прогуляться по окрестностям своего села, которое расположено в нескольких километрах от российско-украинской границы. Во время прогулки мужчина зачем-то пошел в сторону позиций российских солдат.

По данным издания, увидев направлявшегося к ним человека, военные потребовали от него остановиться, однако он не реагировал на приказ. Тогда один из солдат выстрелил в Александра из автомата Калашникова. Пуля попала в грудь.

Россиянина госпитализировали в Валуйскую больницу, сейчас медики пытаются спасти ему жизнь.

Напомним, в середине октября в Белгородской области на полигоне в селе Солоти трое российских военнослужащих — граждан Таджикистана открыли огонь по сослуживцам. Очевидцы рассказали, что погибло 30 человек, официальные лица утверждают, что жертв втрое меньше. По словам очевидцев, таджики устроили бойню после того, как их командир оскорбил Аллаха. Раненные в результате инцидента проходят лечение в больнице города Валуйки.