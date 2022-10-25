Житель Бєлгородської області випадково забрів на російські позиції, його підстрелили

55-річний чоловік отримав тяжке поранення, наразі його намагаються врятувати лікарі.

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У Росії у Бєлгородській області стався інцидент на позиціях російської армії, повідомляє "База". 55-річний місцевий житель Олександр, напідпитку, вирушив увечері прогулятися околицями свого села, яке розташоване за кілька кілометрів від російсько-українського кордону. Під час прогулянки чоловік навіщось пішов у бік позицій російських солдат.

За даними видання, побачивши людину, котра прямувала до них, військові вимагали від нього зупинитися, проте він не реагував на наказ. Тоді один із солдат вистрілив в Олександра з автомата Калашникова. Куля влучила у груди.

Росіянина госпіталізували до Валуйської лікарні, зараз медики намагаються врятувати йому життя.

Нагадаємо, в середині жовтня в Бєлгородській області на полігоні в селі Солоті троє російських військовослужбовців — громадяни Таджикистану відкрили вогонь по товаришах по службі. Очевидці розповіли, що загинуло 30 людей, офіційні особи стверджують, що жертв утричі менше. За словами очевидців, таджики влаштували бійню після того, як їхній командир образив Аллаха. Поранені внаслідок інциденту проходять лікування у лікарні міста Валуйки.