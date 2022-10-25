Россия запланировала ядерные учения в 2022 году, — СМИ

В ходе мероприятий, по данным журналистов, РФ может осуществлять пуски ракет с подводных ракетоносителей, баллистических межконтинентальных ракет, а также испытать комплекс "Сармат".

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Российская Федерация планирует провести ядерные учения "Гром-2022", которые должны пройти после аналогичных мероприятий Североатлантического Альянса. Об этом пишет издание Defence Express.

По данным журналистов, Кремль хочет провести учения "Гром-2022" после того, как будут завершены учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые проходят с 17 по 30 октября.

Точные сроки мероприятий не указываются, но, согласно договору с Соединенными Штатами, Россия обязана предупредить о них, чтобы это не выглядело началом атаки с использованием ЯО.

Теперь военные учения, вероятно, будут больше смещены на проверку межконтинентальных баллистических ракет. Однако, как предупреждают журналисты, существует большая вероятность запуска крылатых ракет по Украине во время проведения ядерных мероприятий.

"Речь идет о запусках с трех подводных ракетоносителей, гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет наземного базирования, запусках с самолетов стратегической авиации, а также испытательном запуске РС-28 "Сармат". Учитывая список сил и средств, ключевым районом испытаний станет север Российской Федерации. Какие-либо пуски не означают использование ядерного оружия, а его испытания в атмосфере, космосе и под водой запрещены договором от 1963 года и с этого времени СССР, а затем и РФ его соблюдали", — говорится в материале издания.

Журналисты также напоминают, что последние ядерные испытания, о которых Москва официально сообщала, проходили в 1990 году. Тогда советская армия осуществила подземный групповой подрыв на полигоне Новая Земля "Объект 700" восьми зарядов, общая мощность которых составила 70 килотонн.

В контексте будущих испытаний, авторы материала задались вопросом о состоянии ядерных боеприпасов, которыми владеет Россия, и целью проведения этих мероприятий.

Отметим, что 17 октября Североатлантический Альянс начал военные учения по ядерному сдерживанию, в ходе которых задействуют до 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений. Полеты, по данным НАТО, будут осуществляться над Бельгией, а также над Северным морем и Великобританией.

Также сообщалось, что в июне в России стартовали военные учения с задействованием ядерных сил. Для мероприятий страна-агрессор задействовала комплексы РС-24 "Ярс", оснащенные межконтинентальной баллистической ракетой. Дальность применения ядерного вооружения составляет до 12 тысяч километров.