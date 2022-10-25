Росія запланувала ядерні навчання у 2022 році, — ЗМІ

Під час заходів, за даними журналістів, РФ може здійснювати пуски ракет із підводних ракетоносіїв, балістичних міжконтинентальних ракет, а також випробувати комплекс "Сармат".

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Російська Федерація планує провести ядерні навчання "Грім-2022", які мають відбутися після аналогічних заходів Північноатлантичного Альянсу. Про це пише видання Defence Express.

За даними журналістів, Кремль хоче провести навчання "Грім-2022" після того, як завершаться навчання з ядерного стримування Steadfast Noon, яке проходить з 17 по 30 жовтня.

Точні терміни заходів не вказуються, але, згідно з договором зі Сполученими Штатами, Росія зобов'язана попередити про них, щоб це не виглядало початком атаки з використанням ЯЗ.

Тепер військові навчання, ймовірно, будуть зміщені на перевірку міжконтинентальних балістичних ракет. Однак, як попереджають журналісти, існує велика ймовірність запуску крилатих ракет по Україні під час проведення ядерних заходів.

"Йдеться про запуски з трьох підводних ракетоносіїв, гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет наземного базування, запуски з літаків стратегічної авіації, а також випробувальний запуск РС-28 "Сармат". Враховуючи список сил і засобів, ключовим районом випробувань стане північ Російської Федерації. Будь-які пуски не означають використання ядерної зброї, а її випробування в атмосфері, космосі та під водою заборонені договором від 1963 року і з цього часу СРСР, а потім і РФ його дотримувалися", — йдеться у матеріалі видання.

Журналісти також нагадують, що останні ядерні випробування, про які Москва офіційно повідомляла, проходили 1990 року. Тоді радянська армія здійснила підземний груповий підрив на полігоні Нова Земля "Об'єкт 700" восьми зарядів, загальна потужність яких склала 70 кілотонн.

У контексті майбутніх випробувань автори матеріалу порушили питання про стан ядерних боєприпасів, якими володіє Росія, і метою проведення цих заходів.

Зазначимо, що 17 жовтня Північноатлантичний Альянс розпочав військові навчання з ядерного стримування, в ході яких задіяно до 60 літаків різних типів, у тому числі винищувачі четвертого та п'ятого поколінь. Польоти, за даними НАТО, здійснюватимуться над Бельгією, а також над Північним морем та Великобританією.

Також повідомлялося, що у червні в Росії стартували військові навчання із залученням ядерних сил. Для заходів країна-агресор задіяла комплекси РС-24 "Ярс", оснащені міжконтинентальною балістичною ракетою. Дальність застосування ядерного озброєння сягає 12 тисяч кілометрів.