До 60 літаків: НАТО розпочинає ядерні навчання в Європі

Навчальні польоти проходитимуть у небі над Бельгією, Великою Британією та Північним морем.

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У Європі розпочалися навчання Північноатлантичного альянсу Steadfast Noon, під час яких військові відпрацьовують використання сил ядерного стримування, повідомляє UK Defence Journal. У навчаннях беруть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, у тому числі винищувачі четвертого та п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники та літаки-заправники. Вони продовжаться до 30 жовтня.

В Альянсі зазначають, що навчальні польоти проходитимуть над Бельгією, а також над Північним морем і Великою Британією. Під час навчань бойова зброя не використовується.

Ці вчення проводять не вперше. Як і в минулі роки, у них беруть участь американські дальні бомбардувальники B-52, цього разу вони злітатимуть із авіабази Майнот у Північній Дакоті.

"Ці навчання допомагають забезпечити безпеку, надійність і ефективність засобів ядерного стримування Північноатлантичного альянсу", — заявила офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску.

Минулого тижня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що на Росію чекає потужна військова відповідь західної коаліції, якщо вона застосує ядерну зброю у війні з Україною. Він наголосив, що в цьому випадку НАТО не завдасть ядерного удару, але зможе знищити всю російську армію конвенційною зброєю. За словами Борреля, президент Росії Володимир Путін говорив про те, що не блефує, говорячи про захист РФ усіма доступними засобами, і попередив, що Захід теж не блефує.

Нагадаємо, що американські експерти вважають за можливе використання Білорусі як майданчика для ядерного удару РФ по Україні.