Знищимо всю армію. В ЄС розповіли, що буде з Росією після ядерного удару по Україні

За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, Євросоюз і США не застосовуватимуть ядерну зброю у відповідь. НАТО обіцяє безпрецедентні наслідки для Москви у військовому плані.

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На Росію чекає потужна військова відповідь західної коаліції, якщо вона застосує ядерну зброю у війні з Україною. Про це сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час виступу на відкритті Європейської дипломатичної академії у Брюгзі.

Захід в особі Євросоюзу, США та всього блоку НАТО не завдасть ядерного удару, але у відповідь знищить всю армію країни-агресора, наголосив дипломат.

Відповідь не буде ядерною, але її міць з військової точки зору буде великою", — заявив Боррель.

[ + – ] Боррель зазначив, що Захід не блефує із попередженнями про відповідь на ядерний удар по Україні

Глава європейської дипломатії згадав слова президента Росії Володимира Путіна, який говорив, що не блефує про захист РФ усіма доступними засобами. Захід також не блефує, озвучуючи попередження про наслідки після ядерного удару по Україні, додав він.

"Це серйозний момент в історії, ми маємо продемонструвати нашу єдність, силу та рішучість", — продовжив Боррель.

Незважаючи на розмови про ядерну ескалацію, треба продовжувати шукати шляхи для досягнення миру в Україні, сказав чиновник.

Президент Франції Емманюель Макрон виключив застосування ядерної зброї у відповідь на аналогічний удар Росії по Україні. Французька ядерна доктрина, за його словами, ґрунтується на фундаментальних інтересах нації, які дуже чітко визначені.

Ядерний удар РФ — НАТО обіцяє фізичну відповідь

Високопоставлений представник НАТО у спілкуванні з Reuters 12 жовтня сказав, що НАТО майже напевно дасть Росії фізичну відповідь на ядерний удар по Україні. Будь-яке застосування Москвою ядерної зброї обернеться безпрецедентними наслідками для РФ, заявив він.

"Москва, схоже, використовує ядерні загрози головним чином для того, щоб утримати НАТО та інші країни від безпосереднього вступу у війну проти України", — додав він.

[ + – ] Американські експерти говорять про можливість використання Білорусі як майданчика для ядерного удару Росії.

Дипломати кажуть, що Москва намагається налякати Захід, щоби він зменшив підтримку Києва. Саме тому Кремль натякає на використання тактичної ядерної зброї для захисту окупованих територій України.

НАТО наступного тижня продовжить щорічні навчання з ядерної готовності Steadfast Noon. Військово-повітряні сили Альянсу відпрацьовують польоти з американськими ядерними бомбами без бойової частини.

Нагадаємо, що американські експерти вважають за можливе використання Білорусі як майданчика для ядерного удару РФ по Україні. Історик Юрій Фельштинський вважає, що російський президент Володимир Путін боїться прямого зіткнення з НАТО.

Фокус раніше аналізував ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України. США вже закликали голів Китаю та Індії вплинути на Путіна, щоб він не думав про використання ядерної зброї в Україні.