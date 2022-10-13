Уничтожим всю армию. В ЕC рассказали, что будет с Россией после ядерного удара по Украине

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз и США не станут применять ядерное оружие в ответ. НАТО обещает беспрецедентные последствия для Москвы в военном плане.

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Россию ждет мощный военный ответ западной коалиции, если она применит ядерное оружие в войне с Украиной. Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Запад в лице Евросоюза, США и всего блока НАТО не нанесет ядерный удар, но ответ уничтожит всю армию страны-агрессора, подчеркнул дипломат.

Ответ не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", — заявил Боррель.

[ + – ] Боррель отметил, что Запад не блефует с предупреждениями об ответе на ядерный удар по Украине

Глава европейской дипломатии вспомнил слова президента России Владимира Путина, который говорил, что не блефует про защиту РФ всеми доступными средствами. Запад тоже не блефует, озвучивая предупреждения о последствиях после ядерного удара по Украине, добавил он.

"Это серьезный момент в истории, мы должны продемонстрировать наше единство, силу и решимость", — продолжил Боррель.

Несмотря на разговоры о ядерной эскалации, надо продолжать искать пути для достижения мира в Украине, заключил чиновник.

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил применение ядерного оружия в ответ на аналогичный удар России по Украине. Французская ядерная доктрина, по его словам, базируется на фундаментальных интересах нации, которые очень четко определены.

Ядерный удар РФ — НАТО обещает физический ответ

Высокопоставленный представитель НАТО в общении с Reuters 12 октября сказал, что НАТО почти наверняка даст России физический ответ на ядерный удар по Украине. Любое применение Москвой ядерного оружия обернется беспрецедентными последствиями для РФ, заявил он.

"Москва, похоже, использует ядерные угрозы главным образом для того, чтобы удержать НАТО и другие страны от непосредственного вступления в войну против Украины", добавил он.

[ + – ] Американские эксперты говорят о возможности использования Беларуси как площадки для ядерного удара России

Дипломаты говорят, что Москва пытается напугать Запад, чтобы он уменьшил поддержку Киева. Именно поэтому Кремль намекает на использование тактического ядерного оружия для защиты оккупированных территорий Украины.

НАТО на следующей неделе продолжит ежегодные учения по ядерной готовности Steadfast Noon. Военно-воздушные силы Альянса отрабатывают тренировочные полеты с американскими ядерными бомбами без боевой части.

Напомним, что американские эксперты считают возможным использование Беларуси как площадки для ядерного удара РФ по Украине. Историк Юрий Фельштинский полагает, что российский президент Владимир Путин боится прямого столкновения с НАТО.

Фокус ранее анализировал вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины. США уже призвали глав Китая и Индии повлиять на Путина, чтобы он не думал об использовании ядерного оружия в Украине.