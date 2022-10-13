Макрон исключил применение ядерного оружия в случае аналогичного удара РФ по Украине

Разговоры об ядерном ударе России по Украине, по словам политика, только усугубляют ситуацию.

Related video

Франция не будет применять ядерное оружие в ответ на аналогичный удар России по Украине. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон в интервью каналу France 2.

Глава государства напомнил, что ядерная доктрина Франции "основана на фундаментальных интересах нации, которые очень четко определены".

На уточняющий вопрос журналиста о возможном тактическом ударе со стороны России Эммануэль Макрон заявил, что это не потребует ядерного ответа со стороны официального Парижа.

"Это не наша доктрина (ядерный ответ на аналогичный удар РФ по Украине — ред.). Со стороны России было бы исторической ответственностью применить ядерное оружие. Как держава, обладающая ядерным оружием, Россия несет эту ответственность, и Владимир Путин это знает. У нас есть доктрина и она ясна: ядерное сдерживает работает, но чем меньше мы об этом говорим, чем меньше нагнетаем угрозу, тем больше доверия к нам", — продолжил Эммануэль Макрон в интервью местному телеканалу.

По словам французского политика, Франция должна помогать Украине сопротивляться и "строить мир", а также предотвращать возможную эскалацию вооруженного конфликта, который может выйти за границы нашей страны.

[ + – ] Эммануэль Макрон исключил применение Францией ядерного оружия в случае аналогичного удара РФ по Украине

В интервью телеканалу France 2 Эммануэль Макрон также затронул тему военной помощи для украинских Вооруженных сил. По словам политика, в ближайшее время Франция передаст Украине радары и зенитно-ракетные комплексы для усиления противовоздушной обороны.

Также Фокус в своем материале детально разбирался, применит ли президент РФ Владимир Путин ядерное оружие против Украины и как реагирует Запад на подобные угрозы со стороны Кремля.