Макрон виключив застосування ядерної зброї в разі аналогічного удару РФ по Україні

Розмови про ядерний удар Росії по Україні, за словами політика, лише посилюють ситуацію.

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Франція не застосовуватиме ядерну зброю у відповідь на аналогічний удар Росії по Україні. Таку заяву зробив французький президент Емманюель Макрон в інтерв'ю каналу France 2.

Глава держави нагадав, що ядерна доктрина Франції "заснована на фундаментальних інтересах нації, які є дуже чітко визначеними".

На уточнювальне питання журналіста про можливий тактичний удар із боку Росії Емманюель Макрон заявив, що це не вимагатиме ядерної відповіді з боку офіційного Парижа.

"Це не наша доктрина (ядерна відповідь на аналогічний удар РФ по Україні — ред.). Із боку Росії було б історичною відповідальністю застосувати ядерну зброю. Як держава, яка має ядерну зброю, Росія несе цю відповідальність, і Володимир Путін це знає. У нас є доктрина, і вона зрозуміла: ядерне стримування працює, але що менше ми про це говоримо, що менше нагнітаємо загрозу, то більше довіри до нас", — продовжив Емманюель Макрон в інтерв'ю місцевому телеканалу.

За словами французького політика, Франція має допомагати Україні чинити опір і "будувати мир", а також запобігати можливій ескалації збройного конфлікту, який може вийти за межі нашої країни.

[ + – ] Емманюель Макрон виключив застосування Францією ядерної зброї в разі аналогічного удару РФ по Україні

В інтерв'ю телеканалу France 2 Емманюель Макрон також торкнувся теми військової допомоги для українських Збройних сил. За словами політика, найближчим часом Франція передасть Україні радари та зенітно-ракетні комплекси для посилення протиповітряної оборони.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, чи застосує президент РФ Володимир Путін ядерну зброю проти України та як реагує Захід на такі загрози з боку Кремля.