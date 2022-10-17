До 60 самолетов: НАТО начинает ядерные учения в Европе

Учебные полеты будут проходить в небе над Бельгией, Великобританией и Северным морем.

Related video

В Европе начались учения Североатлантического альянса Steadfast Noon, во время которых военные отрабатывают использование сил ядерного сдерживания, сообщает UK Defence Journal. В учениях принимают участие 14 стран и до 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Они продлятся до 30 октября.

В Альянсе отмечают, что учебные полеты будут проходить над Бельгией, а также над Северным морем и Великобританией. Во время учений боевое оружие не используется.

Эти учения проводятся не впервые. Как и в прошлые годы, в них принимают участие американские дальние бомбардировщики B-52, в этот раз они будут взлетать с авиабазы ​​Майнот в Северной Дакоте.

"Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания Североатлантического альянса", — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россию ждет мощный военный ответ западной коалиции, если она применит ядерное оружие в войне с Украиной. Он подчеркнул, что в этом случае НАТО не нанесет ядерный удар, но сможет уничтожить всю российскую армию конвенциональным оружием. По словам Борреля, президент России Владимир Путин говорил о том, что не блефует, говоря о защите РФ всеми доступными средствами, и предупредил, что Запад тоже не блефует.

Напомним, что американские эксперты считают возможным использование Беларуси как площадки для ядерного удара РФ по Украине.