Аптеки закрыты, больницы пусты: как живет Херсон накануне битвы

Сразу после начала оккупации из аптек исчезли все украинские и иностранные препараты, а накануне возможного контрнаступления ВСУ россияне вывезли даже свои медикаменты.

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Несколько дней назад из больниц оккупированного Херсона выписали всех пациентов. Их места могут занять российские солдаты, которые пострадают во время обороны города. Об этом в комментарии Фокусу рассказал врач, который до середины лета работал в Херсоне.

"20 октября оккупанты распорядились сформировать по больницам списки на "эвакуацию", а на следующий день приказали выписать всех больных из стационара. Городская и областная больницы пустуют, без гражданских. Остались ли в городе машины скорой помощи – неизвестно. Наверное, оккупанты заготавливают все под оккупационную армию, чтобы медицинскую помощь могли получать исключительно российские военные", – говорит он.

При этом медик не знает, кто именно будет оказывать помощь: украинских врачей в Херсоне осталось там мало, российские были, но недолго.

Кроме того, в Херсоне не работают все аптеки. Сразу после начала оккупации из аптек исчезли все украинские и иностранные препараты, затем россияне завезли свои, и вот недавно все вывезли, а двери закрыли.

Также читайте полную версию материала Фокуса "Бои за Херсон. Россияне вывозят памятники, батареи, заводы и готовятся к обороне".