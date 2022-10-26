Аптеки закриті, лікарні порожні: як живе Херсон напередодні битви

Одразу після початку окупації з аптек зникли всі українські й іноземні препарати, а напередодні можливого контрнаступу ЗСУ росіяни вивезли навіть свої медикаменти.

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Декілька днів тому з лікарень окупованого Херсона виписали всіх пацієнтів. Їхні місця можуть зайняти російські солдати, які постраждають під час оборони міста. Про це у коментарі Фокусу розповів лікар, який до середини літа працював у Херсоні.

"20 жовтня окупанти розпорядилися сформувати по лікарнях списки на "евакуацію", а наступного дня наказали виписати всіх хворих зі стаціонару. Міська й обласна лікарні порожні, без цивільних. Чи залишилися в місті машини швидкої допомоги — невідомо. Напевно, окупанти заготовляють все під окупаційну армію, щоб медичну допомогу могли отримувати виключно російські військові”, — каже він.

При цьому медик не знає, хто саме допомагатиме: українських лікарів у Херсоні залишилося мало, російські були, але недовго.

Крім того, у Херсоні не працюють усі аптеки. Відразу після початку окупації з аптек зникли всі українські й іноземні препарати, потім росіяни завезли свої, й ось нещодавно вивезли, а двері зачинили.

Також читайте повну версію матеріалу Фокусу "Бої за Херсон. Росіяни вивозять пам'ятники, батареї, заводи та готуються до оборони".