По словам Дмитрия Медведева, за погибших на войне россиян отомстят, а "об украинцах никто не вспомнит". Он также оценил западные вооружения ВСУ, упомянув о бесконечных поставках оружия Украине.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил о предстоящих выборах в американский Конгресс и заявил, что США используют в своей внешней политике "граждан мифической страны Украины". Об этом бывший российский президент написал в Telegram.

Медведев также признал, что Украине поставляется достаточный объем вооружений, но, по его утверждениям, "бесконечные поставки оружия", работа инструкторов и иностранного легиона оплачиваются жизнями украинцев.

Он также упомянул о возможном применении "грязной бомбы" и сказал, что в войне страдают и россияне, но "наши люди будут отомщены <…> а вот об украинцах никто и не вспомнит".

По его мнению, главный вопрос для американского истеблишмента заключается в том, кто контролирует Палату представителей и Сенат.

"Поэтому война до "победного конца", — написал Медведев и добавил, "вернее — просто до конца, конца Украины".

"The winner takes it all…" — так закончил свой пост российский политик, судя по всему, оказавшийся поклонником творчества шведской группы ABBA.

Россия потеряла в Украине более 90 000 военных. По информации журналистов, которые ссылаются на источники в российских спецслужбах, потери российских войск в Украине близки к данным, которые приводят западные исследователи.

Ранее Фокус сообщал, что с "больным соседом" угроза ядерного удара всегда остается, — так оценил вероятность применения ядерного оружия руководитель ГУР Кирилл Буданов.