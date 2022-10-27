У Путіна Україну назвали "міфічною" країною, якій прийде кінець

За словами Дмитра Медведєва, за загиблих на війні росіян помстяться, а "про українців ніхто не згадає". Він також оцінив західні озброєння ЗСУ, згадавши про нескінченні постачання зброї Україні.

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Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв нагадав про майбутні вибори в американський Конгрес і заявив, що США використовують у своїй зовнішній політиці "громадян міфічної країни України". Про це колишній російський президент написав у Telegram.

Медведєв також визнав, що Україні постачається достатній обсяг озброєнь, але, за його твердженнями, "нескінченні постачання зброї", робота інструкторів та іноземного легіону оплачуються життям українців.

Він також згадав про можливе застосування "брудної бомби" і сказав, що у війні страждають і росіяни, але "за наших людей помстяться <…> а от про українців ніхто й не згадає".

На його думку, головне питання для американського істеблішменту полягає у тому, хто контролює Палату представників та Сенат.

"Тому війна до "переможного кінця", — написав Медведєв і додав, "точніше — просто до кінця, кінця України".

"The winner takes it all…" — так закінчив свою посаду російський політик, зважаючи на все, що виявився шанувальником творчості шведського гурту ABBA.

Росія втратила в Україні понад 90 тисяч військових. За інформацією журналістів, які посилаються на джерела у російських спецслужбах, втрати російських військ в Україні близькі до даних, які наводять західні дослідники.

Раніше Фокус повідомляв, що із "хворим сусідом" загроза ядерного удару завжди залишається, — так оцінив ймовірність застосування ядерної зброї керівник ГУР Кирило Буданов.