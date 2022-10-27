"Авария" на АЭС или "грязная бомба" — единственное, что остается у Путина, — эксперт

По словам экс-советника командующего армией США в Европе Марка Войгера, гибридная ядерная угроза выглядит реальной. Главным образом потому, что на оккупированной Запорожской АЭС у россиян есть доступ к большому объему ядерных отходов.

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Маловероятно, что президент РФ Владимир Путин прибегнет к масштабному ядерному удару. Такое мнение высказал бывший советник командующего армией США в Европе по вопросам России и Евразии Марк Войгер, передает Sky News.

Если Путин пойдет на дальнейшую эскалацию, скорее всего, это произойдет в виде так называемой "грязной бомбы", о которой неоднократно заявляло российское руководство, или же "аварии" на оккупированной Запорожской АЭС.

"Грязная бомба", объяснил Марк Войгер, это один из немногих рычагов давления, которые все еще остаются у Путина.

Говоря о российской ядерной угрозе Западу, он назвал три возможных сценария.

Во-первых, это потенциально возможный стратегический ядерный удар, испытания которых Путин инспектировал накануне.

"Конечно, Путину хорошо известно, что это приведет к концу жизни на планете и концу его режима, поэтому я отказываюсь верить в то, что он действительно обдумывает ядерный удар", — заявил Войгер.

Во-вторых, в РФ могут прибегнуть к тактическому ядерному оружию, но администрация США предупредила Кремль, что не стоит даже планировать такие действия.

Из вероятных, по мнению эксперта, остается только гибридная ядерная угроза. Благодаря оккупации Запорожской АЭС у россиян есть доступ к большому объему ядерных отходов.

"Таким образом, россияне могут либо спровоцировать аварию на территории АЭС, либо применить так называемую ядерную бомбу, в подготовке к чему они обвиняют Украину и таким образом пытаются всех пугать. Путин также упоминал, что Запад может пострадать от ветров или ядерных отходов", — сказал эксперт.

Напомним, что США ускоряют развертывание модернизированных атомных бомб B61-12 в Европе. Сотни атомных бомб хранятся на территории европейских стран. Размещение более современных B61 планировалось давно и не относится к угрозам РФ.

У Путина проблемы с ядерным оружием, поэтому звучат заявления о "грязной бомбе". Руководство РФ понимает, что имеющийся ядерный потенциал тактического оружия пока не готов к использованию. Но обычный снаряд легко начинить радиоактивными элементами и обвинить Украину во взрыве.