"Аварія" на АЕС чи "брудна бомба" — єдине, що залишається у Путіна, — експерт

За словами ексрадника командувача армії США в Європі Марка Войгера, гібридна ядерна загроза виглядає реальною. Здебільшого тому, що на окупованій Запорізькій АЕС росіяни мають доступ до великого обсягу ядерних відходів.

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Малоймовірно, що президент РФ Володимир Путін вдасться до масштабного ядерного удару. Таку думку висловив колишній радник командувача армії США в Європі з питань Росії та Євразії Марк Войгер, повідомляє Sky News.

Якщо Путін піде на подальшу ескалацію, найімовірніше, це станеться у вигляді так званої "брудної бомби", про яку неодноразово заявляло російське керівництво, або "аварії" на окупованій Запорізькій АЕС.

"Брудна бомба", пояснив Марк Войгер, це один із небагатьох важелів тиску, які все ще залишаються у Путіна.

Говорячи про російську ядерну погрозу Заходу, він назвав три можливі сценарії.

По-перше, це потенційно можливий стратегічний ядерний удар, випробування яких Путін перевіряв напередодні.

"Звичайно, Путіну добре відомо, що це призведе до кінця життя на планеті і до кінця його режиму, тому я відмовляюся вірити в те, що він дійсно обмірковує ядерний удар", — заявив Войгер.

По-друге, у РФ можуть вдатися до тактичної ядерної зброї, але адміністрація США попередила Кремль, що не варто навіть планувати такі дії.

Із ймовірних, на думку експерта, залишається лише гібридна ядерна загроза. Завдяки окупації Запорізької АЕС росіяни мають доступ до великого обсягу ядерних відходів.

"Так, росіяни можуть або спровокувати аварію на території АЕС, або застосувати так звану ядерну бомбу, у підготовці до чого вони звинувачують Україну і таким чином намагаються лякати всіх. Путін також згадував, що Захід може постраждати від вітрів або ядерних відходів", — сказав експерт.

Нагадаємо, що США прискорюють розгортання модернізованих атомних бомб B61-12 у Європі. Сотні атомних бомб зберігаються біля європейських країн. Розміщення сучасніших B61 планувалося давно і не належить до погроз РФ.

У Путіна проблеми з ядерною зброєю, тому звучать заяви про "брудну бомбу". Керівництво РФ розуміє, що наявний ядерний потенціал тактичної зброї поки не готовий до використання. Але звичайний снаряд легко начинити радіоактивними елементами та звинуватити Україну у вибуху.