В России военный на КАМАЗе наехал на колонну из 20 солдат-срочников, есть погибшие, — СМИ

По информации журналистов, это произошло на полигоне в Архангельской области. В результате чего погибли 2 людей, еще 11 солдатов срочной службы РФ попали в больницу.

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В Архангельской области, что в России, военнослужащий по контракту наехал на колонну из 20 солдатов-срочников. В результате чего погибли двое человек, еще 11 российских военных пострадали. Об этом сообщает издание BAZA.

По информации журналистов, это произошло на полигоне, который находится недалеко от города Мирный. 22-летний военнослужащий на КАМАЗе наехал на 20 солдатов срочной службы РФ. Один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице. Кроме них в аварии пострадали еще 11 человек — всех их доставили в больницу Минобороны России с различными травмами.

Что послужило причиной происшествия — неизвестно, в этом разбираются военные следователи.

Тем временем в военной прокуратуре гарнизона Мирный российским журналистам ответили, что они не дают никаких комментариев.

Напомним, 26 октября Фокус писал, что в Белгородской области российский военный застрелил сослуживца из-за того, что принял его за украинского диверсанта. По словам матери убитого, командир роты заявил, что ее сын погиб в "перестрелке с украинскими военнослужащими", а российским военным запретили раскрывать подробности смерти сослуживца.

15 октября на полигоне в Белгородской области граждане Таджикистана расстреляли 29 мобилизированных россиян и командира. По информации журналистов, подозреваемые не стерпели оскорблений в адрес Всевышнего, которые произнес командир.