Принял за украинского диверсанта: в Белгородской области военный РФ застрелил сослуживца

По словам матери убитого, командир роты заявил, что ее сын погиб в "перестрелке с украинскими военнослужащими", а российским военным запретили раскрывать подробности смерти сослуживца.

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В Белгородской области солдат-срочник расстрелял сослуживца из Новосибирска, приняв его за "украинского диверсанта". Против него возбуждено дело об убийстве, он уже задержан и признал свою вину. Об этом рассказала мать убитого изданию "Сибирь. Реалии".

По ее словам, российские органы следствия проверяют версию, что ее сын Денис Таскаев был застрелен из-за того, что его приняли за украинского военнослужащего.

"Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, парни были "на взводе". Денис спускался в блиндаж и сослуживец в испуге принял его за чужого", — сказала она.

При этом изначально командир роты заявил женщине, что ее сын был убит в "перестрелке с украинскими военнослужащими".

"Ротный на связь со мной не вышел, несколько часов не могу до него дозвониться. Когда я сказала следователю, что Денис погиб в перестрелке с украинцами, он удивился: "Как так? Я не знаю, почему вам так сказали". Прошло больше недели (со дня смерти военного, — ред), для чего было так говорить?", — поинтересовалась она.

Кроме того, тело погибшего оккупанта женщине еще не передали. Она рассказала, что судмедэксперты обследовали тело ее сына 21 октября, следователи разрешили отправить его в домой в Новосибирскую область, однако командование воинской части до сих пор не назвало точные сроки, когда это произойдет.

Один из сослуживцев Дениса Таскаева сообщил, что им приказали не раскрывать подробности смерти сослуживца, "если они не хотят оказаться на его месте".

Напомним, 15 октября в Белгородской области на полигоне граждане Таджикистана расстреляли 29 мобилизированных россиян и командира. По данным журналистов, подозреваемые не стерпели оскорбления в адрес Всевышнего со стороны своего командира.

14 октября российские правозащитники сообщили, что боевики из ЧВК "Вагнер" расстреляли более 40 заключенных, которых отправили воевать в Украину. Наемники убивают зеков без суда и следствия, а дезертирам простреливают ноги.