Прийняв за українського диверсанта: у Бєлгородській області військовий РФ застрелив товариша зі служби

За словами матері вбитого, командир роти заявив, що її син загинув у "перестрілці з українськими військовослужбовцями", а російським військовим заборонили розкривати подробиці смерті товариша зі служби.

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У Бєлгородській області солдат-строковик розстріляв товариша зі служби з Новосибірська, сприйнявши його за "українського диверсанта". Проти нього порушено справу про вбивство, його вже затримали, і він визнав свою провину. Про це розповіла мати вбитого "Сибіру. Реалії".

За її словами, російські органи слідства перевіряють версію, що її сина Дениса Таскаєва було застрелено через те, що його сприйняли за українського військовослужбовця.

"Слідчий сказав, що була перестрілка з розвідувальними диверсійними групами, хлопці були "на взводі". Денис спускався в бліндаж, і товариш зі служби злякався та сприйняв його за чужого", — сказала вона.

Водночас спочатку командир роти заявив жінці, що її сина вбили в "перестрілці з українськими військовослужбовцями".

"Ротний на зв'язок зі мною не вийшов, кілька годин не можу до нього додзвонитися. Коли я сказала слідчому, що Денис загинув у перестрілці з українцями, він здивувався: "Як так? Я не знаю, чому вам так сказали". Пройшло більше тижня (з дня смерті військового, — ред), для чого було так говорити?" — поцікавилася вона.

Крім того, тіло загиблого окупанта жінці ще не передали. Вона розповіла, що судмедексперти обстежили тіло її сина 21 жовтня, слідчі дозволили відправити його додому в Новосибірську область, проте командування військової частини досі не назвало точних термінів, коли це станеться.

Один із товаришів по службі Дениса Таскаєва повідомив, що їм наказали не розкривати подробиці смерті товариша зі служби, "якщо вони не хочуть опинитися на його місці".

Нагадаємо, 15 жовтня в Бєлгородській області на полігоні громадяни Таджикистану розстріляли 29 мобілізованих росіян і командира. За даними журналістів, підозрювані не сприйняли образ на адресу Всевишнього з боку свого командира.

14 жовтня російські правозахисники повідомили, що бойовики з ПВК "Вагнер" розстріляли понад 40 ув'язнених, яких відправили воювати в Україну. Найманці вбивають зеків без суду й слідства, а дезертирам прострілюють ноги.