У Росії військовий на КАМАЗі наїхав на колону із 20 солдат-строковиків, є загиблі, — ЗМІ

За інформацією журналістів, це сталося на полігоні в Архангельській області. Внаслідок чого загинули 2 людей, ще 11 солдатів строкової служби РФ потрапили до лікарні.

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В Архангельській області, що в Росії, військовослужбовець за контрактом наїхав на колону з 20 солдатів-строковиків. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще 11 російських військових постраждали. Про це повідомляє видання BAZA.

За інформацією журналістів, це сталося на полігоні, що знаходиться неподалік міста Мирний. 22-річний військовослужбовець на КамАЗі наїхав на 20 солдатів термінової служби РФ. Одна людина загинула на місці, ще одна померла в лікарні. Окрім них, в аварії постраждали ще 11 осіб — усіх їх доправили до лікарні Міноборони Росії з різними травмами.

Що спричинило пригоду — невідомо, чи в цьому розбираються військові слідчі.

Тим часом у військовій прокуратурі гарнізону Мирний російським журналістам відповіли, що вони не дають жодних коментарів.

Нагадаємо, 26 жовтня Фокус писав, що у Білгородській області російський військовий застрелив товариша по службі через те, що прийняв його за українського диверсанта. За словами матері вбитого, командир роти заявив, що її син загинув у "перестрілці з українськими військовослужбовцями", а російським військовим заборонили розкривати подробиці смерті товариша по службі.

15 жовтня на полігоні в Бєлгородській області громадяни Таджикистану розстріляли 29 мобілізованих росіян та командира. За інформацією журналістів, підозрювані не зазнали образ на адресу Всевишнього, які сказав командир.