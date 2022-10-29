Новый глава КГВА готовит Киев к новому наступлению России: что изменится

ВС РФ не отказались от планов захватить Киев, поэтому чиновники и военные создают новые огневые рубежи и заграждения.

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Военные усиливают оборону Киева на случай нового штурма российских войск. Новый глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал подробности в интервью сайту "Новое время".

По его словам, Россия не отказалась от планов захватить столицу Украины. Чтобы подготовиться и отразить возможное наступление, глава КМВА решил позаботиться об обеспечении воинских частей и подразделений, которые призваны оборонять Киев. Кроме того, администрация улучшает систему оборонных рубежей и позиций, устанавливает новые заграждения и размещает мины.

"Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", — заявил Сергей Попко. — "В любом случае мы готовы к любым действиям со стороны противника".

Он добавил, что администрация пытается обеспечить нормальную жизнь Киева в условиях войны. Ведутся работы для поддержания объектов критической инфраструктуры, чиновники и военные также пытаются минимизировать последствия российских ударов. Кроме того, столичные власти ужесточат контроль за соблюдением режима тишины.

Отдельно Сергей Попко рассказал о решении транспортных проблем в Киеве:

"Я понимаю обеспокоенность киевлян при остановке транспорта: это и дополнительный расход средств, неудобства для передвижения и некоторые проблемы в случае приближения комендантского часа. Да, действительно эта проблема сейчас существует. Мы этот вопрос уже изучаем и постараемся урегулировать. Поэтому, о любых изменениях вам сообщим".

61-летний Сергей Попко имеет звание генерал-полковника. В 2016-2019 годах он командовал Сухопутными войсками, возглавлял Главный командный центр Генштаба ВСУ, а также занимал должность и.о. командующего Объединенного оперативного командования ВСУ. Президент Владимир Зеленский назначил его главой КМВА 24 октября 2022 года.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов предупредил, что Россия может снова пойти в наступление на Киев со стороны Чернобыльской зоны или Черниговской области. Для этого есть несколько предпосылок, основной из которых являются огромные потери на южном и восточном направлениях.

Накануне мэр Виталий Кличко рассказал, когда восстановят энергосистему Киева. По его словам, работы займут около трех недель, а все это время будет сохраняться угроза масштабного блэкаута.