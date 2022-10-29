Новий голова КМВА готує Київ до нового наступу Росії: що зміниться

ЗС РФ не відмовилися від планів захопити Київ, тому чиновники та військові створюють нові вогневі рубежі та загородження.

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Військові посилюють оборону Києва у разі нового штурму російських військ. Новий голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів подробиці в інтерв'ю сайту "НВ".

З його слів, Росія не відмовилася від планів захопити столицю України. Щоб підготуватися та відбити можливий наступ, глава КМВА вирішив подбати про забезпечення військових частин та підрозділів, які мають обороняти Київ. Крім того, адміністрація покращує систему оборонних рубежів та позицій, встановлює нові загородження та розміщує міни.

"Створено систему вогневої поразки, суттєво вдосконалюється система протиповітряної оборони. Усі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", — заявив Сергій Попко. — "У будь-якому випадку ми готові до будь-яких дій з боку супротивника".

Він додав, що адміністрація намагається забезпечити нормальне життя Києва за умов війни. Ведуться роботи для підтримки об'єктів критичної інфраструктури, чиновники та військові також намагаються мінімізувати наслідки російських ударів. Крім того, столична влада посилить контроль за дотриманням режиму тиші.

Окремо Сергій Попко розповів про вирішення транспортних проблем у Києві:

"Я розумію занепокоєння киян при зупинці транспорту: це і додаткова витрата коштів, незручності для пересування та деякі проблеми у разі наближення комендантської години. Так, справді ця проблема зараз існує. Ми це питання вже вивчаємо і постараємося врегулювати. Тому про будь-які зміни вам повідомимо".

61-річний Сергій Попко має звання генерал-полковника. У 2016-2019 роках він командував Сухопутними військами, очолював Головний командний центр Генштабу ЗСУ, а також займав посаду в.о. командувача Об'єднаного оперативного командування ЗСУ. Президент Володимир Зеленський призначив його головою КМВА 24 жовтня 2022 року.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов попередив, що Росія може знову піти у наступ на Київ із боку Чорнобильської зони чи Чернігівської області. Для цього є кілька передумов, основною з яких є величезні втрати на південному та східному напрямках.

Напередодні мер Віталій Кличко розповів, коли відновлять енергосистему Києва. За його словами, роботи триватимуть близько трьох тижнів, а весь цей час зберігатиметься загроза масштабного блекауту.