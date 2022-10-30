Россия перебросила "вагнеровцев" и бойцов ФСБ в соседнее с Одессой Приднестровье, — эксперт

На территории ПМР, по словам Олега Жданова, сейчас дислоцируются до 3 тысяч военнослужащих, однако кадровых российских солдат там очень мало.

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Россия, вероятно, перебросила в непризнанное Приднестровье, которое граничит с Одесской областью, сотрудников ФСБ и наемников из частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, рассуждая о возможном сухопутном вторжении ВС РФ из ПМР.

По его словам, Россия могла перебросить в Приднестровье сотрудников ФСБ и "вагнеровцев", используя территорию соседней Румынии.

Олег Жданов заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к сценарию с сухопутным вторжением ВС РФ из соседнего ПМР. Вместе с этим, как считает военный эксперт, подобные атаки сейчас маловероятны, а переброска сотрудников ФСБ и наемников ЧВК "Вагнер" больше несет угрозу для самой Молдовы.

Жданов напомнил, что в соседней стране начались масштабные митинги против повышения коммунальных тарифов, и этой ситуацией может воспользоваться Россия, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри государства.

"Возможно, что туда перебросили работников ФСБ, вероятно и наемников ЧВК "Вагнера", для того, чтобы осуществлять огневую поддержку действий провокаторов. Это все направлено против Молдовы. Это ни в коем случае не направлено против Украины", — продолжил эксперт и добавил, что военнослужащие укрепили участок границы с Молдовой и непризнанным Приднестровьем.

Жданов также напомнил, что оккупанты не решились осуществлять сухопутное вторжение в Украину с территории ПМР, даже когда была высокая угроза высадки вражеского десанта в Одесской области. По словам эксперта, Приднестровье вступило бы в полномасштабный военный конфликт при условии, если основная группировка ВС РФ смогла бы дойти до Одессы.

Подытоживая, Жданов добавил, что на территории ПМР сейчас дислоцируются до 3 тысяч военнослужащих, однако кадровых российских солдат там очень мало.

Отметим, что власти Молдовы рассматривают возможность объявления частичной мобилизации для повышения способности ВС Республики.

Американское издание The Washington Post, в свою очередь, утверждало, что Россия пытается осуществить государственный переворот в Молдове, чтобы отправить в отставку прозападное правительство.